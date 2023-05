Les avocates Jessica Pilote-Boissé et Anabel Damaso. Sources: LinkedIn et Facebook

Le cabinet BCF a récemment accueilli dans son bureau situé à Montréal les avocatesetJessica Pilote-Boissé se joint à l’équipe de litige civil et commercial du cabinet. Elle se spécialise en droit municipal, de la construction et de l’environnement.Avant de rejoindre BCF, Me Pilote-Boissé a travaillé comme étudiante en droit chez Clyde & Co, comme stagiaire chez Hydro-Québec, comme avocate chez Sarrazin Plourde et chez Litige Forseti.Elle a aussi travaillé dans un laboratoire de recherche sur le cancer du sein où elle a développé « une méthode de travail efficace et méticuleuse » avant de se tourner en droit. Durant ses études, elle s’est impliquée comme recherchiste et conférencière pour Pro Bono Students Canada en plus d’avoir été bénévole à la Clinique d’information juridique de l’Université Concordia.Cette Barreau 2020 détient un baccalauréat en sciences, majeure en anatomie et biologie cellulaire de l’Université McGill, un baccalauréat en droit et une maîtrise en administration des affaires, régime coopératif de l’Université de Sherbrooke.Anabel Damaso se joint à l’équipe de droit du travail et de l’emploi. Elle se spécialise dans les relations de travail, tant dans les rapports collectifs qu’individuels.Selon le cabinet, « elle se concentre principalement sur des questions relatives à l'interprétation et à l'application de contrats de travail et de conventions collectives ». Elle s’intéresse aussi aux questions relatives aux clauses de non-concurrence et de non-sollicitation dans les contrats de travail.Avant de rejoindre BCF, Me Damaso a travaillé comme avocate chez Fasken, Gowling et Lavery. Elle a également été agente de litiges chez Santé Canada.Cette Barreau 2020 détient un baccalauréat en sciences sociales spécialisé en développement international et mondialisation ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.