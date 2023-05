Le cabinet d’avocats britannique Allen & Overy s’apprête à fusionner avec le cabinet américain Shearman & Sterling.Cette fusion donnera lieu au cabinet Allen Overy Shearman Sterling, un nouveau géant qui emploiera 3 900 avocats dans le monde, et pas moins de 800 associés répartis dans ses 49 bureaux. Les revenus annuels de ce futur quatrième plus grand cabinet au monde s’élèveront à 4,5 milliards de dollars.La fusion ne se fait pas d’égal; à égal. Allen & Overy apportera 3 000 des 3 900 avocats que comptera la future firme. De son côté, Shearman & Sterling avait mené des discussions en vue d’un rapprochement avec Hogan Lovells, avant d’abandonner les tractations, relève Le Figaro.Allen & Overy se ménage ainsi un accès au marché américain, tandis que Shearman & Sterling accède à la base mondiale de clients du cabinet britannique.Seuls les cabinets américains Kirkland & Ellis et Latham & Watkins, ainsi que l’américano-britannique DLA Piper devanceront encore le nouveau géant au palmarès mondial des géants du secteur juridique.La transaction doit encore être approuvée par les associés des deux cabinets. Justement, la bonne nouvelle pour eux est que le bénéfice par associé est équivalent entre les deux cabinets, à environ 3,4 millions de dollars, pointe The Global Legal Post.Cependant, on peut s’attendre à ce que certains avocats quittent le navire, en raison du chevauchement de certaines pratiques comme à cause des possibles doublons qui apparaîtront. Il est assuré que les autres géants mondiaux du droit seront aux aguets pour attirer ces juristes.D’ailleurs, d’autres grands cabinets américains pourraient être tentés de se trouver un partenaire britannique, afin de s’assurer une telle complémentarité. La difficulté est que les grandes firmes américaines affichent une rentabilité bien supérieure à celle de leurs équivalents britanniques.Décidément, la fusion entre Allen & Overy et Shearman & Sterling ressemble au mariage parfait.