a intenté un procès à la compagnie aérienne Avianca, selon des sources du New York Times . Il affirme avoir été blessé lorsqu’un chariot de service en métal a heurté son genou lors d’un vol.Lorsque Avianca a demandé à un juge fédéral de Manhattan de rejeter l'affaire, les avocats de Robert Mata s'y sont opposés en soumettant un mémoire de 10 pages qui citait plusieurs décisions de justice.Le problème dans ce document est que personne, ni les avocats de la compagnie aérienne, ni le juge lui-même n'a pu trouver et confirmer les décisions ou les citations citées dans le mémoire. Pourquoi ? Parce qu’elles venaient toutes de ChatGPT.L’avocat de ce dossier, Me, du cabinet Levidow, Levidow & Oberman, a avoué sous serment qu’il avait bel et bien utilisé l’intelligence artificielle pour faire ses recherches juridiques.Il a toutefois déclaré qu'il n'avait jamais utilisé ChatGPT auparavant et « qu'il n'était donc pas conscient de la possibilité que son contenu puisse être faux ». Il a également mentionné « qu’il ne le referait plus jamais à l’avenir sans une vérification absolue de son authenticité ».Le jugea déclaré dans une ordonnance qu’il avait été surpris de recevoir un document rempli de « fausses décisions judiciaires et de fausses citations ». Il a ordonné une audience pour le 8 juin afin de discuter des sanctions potentielles.