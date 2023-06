Les avocats Michael Corriveau et Étienne Lacoursière. Source: Langlois

Le cabinet Langlois a récemment accueilli dans son équipe les avocatsetMichael Corriveau est avocat au groupe droit des affaires à Montréal. Il concentre sa pratique sur les réorganisations, les fusions et acquisitions, le démarrage d’entreprises, le financement ainsi que de la rédaction et la négociation de divers contrats.Selon le cabinet, il agit pour le compte d’entreprises issues de secteurs variés. Il a notamment pris part à divers dossiers d’acquisition d’envergure dans le domaine de la restauration.« Ce qui m’a d’abord attiré au cabinet, c’est sa réputation et la possibilité de travailler sur des dossiers de grande envergure et avec une équipe hors pair. C’est une grande fierté pour moi de pouvoir contribuer au succès de Langlois, d’accompagner sa clientèle et de collaborer avec des professionnels à tous les niveaux », a-t-il partagé sur le site du cabinet.Avant de rejoindre Langlois, Me Corriveau a été assistant de recherche à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), parajuriste en droit des affaires chez Fasken Martineau, avocat chez Bernard & Brassard puis chez DS Avocats.Ce Barreau 2015 détient un certificat en droit social et du travail ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’UQAM.Étienne Lacoursière est associé au groupe de droit des affaires au bureau de Montréal. Selon le cabinet, « il soutient des équipes de travail multidisciplinaires dans le cadre de dossiers complexes englobant un large éventail de questions juridiques ».Avant de rejoindre Langlois, Me Lacoursière a travaillé comme avocat chez McCarthy Tétrault, comme président et fondateur de Vodel Consulting puis comme directeur des affaires légales chez Saputo pendant près de 10 ans.« J’avais le sentiment du devoir accompli et j’étais prêt à relever de nouveaux défis. Je connaissais déjà le monde de la pratique privée pour y avoir évolué en début de carrière ; les valeurs de Langlois, son positionnement dans le marché des affaires, l’excellente réputation de ses professionnels et de ses clients sont tous des facteurs qui m’ont interpellé », a-t-il dit en entrevue.Ce Barreau 2007 détient un bachelor of business administration du HEC Montréal et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.