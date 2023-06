Source: Shutterstock

Deux grands cabinets américains viennent allonger la liste des licenciements d’avocats.Le cabinet Reed Smith a annoncé la réduction de ses effectifs, soit 30 avocats et 20 membres du personnel de soutien, en réponse à la baisse de la demande de services juridiques, rapporte Reuters. Ces licenciements correspondent à moins de 2 % de la main d'œuvre du cabinet.Vingt-quatre heures plus tôt, c’est le cabinet Orrick Herrington & Sutcliffe qui a licencié 40 avocats et 50 employés de soutien. Cela représente 6 % de ses effectifs mondiaux.D’autres grands cabinets d’avocats licencient des avocats depuis la fin de l’année 2022, à savoir Cooley, Dechert, Goodwin Procter et Bryan Cave Leighton Paisner. Cooley propose même une prime de 100 000$ à ses futures recrues pour rejoindre le cabinet un an plus tard que prévu.Au premier trimestre 2023, l’activité mondiale des fusions et acquisitions est tombée à son niveau le plus bas depuis dix ans. La valeur totale de ces transactions a connu une chute de 44 % en un an.La hausse des taux d'intérêt, l'inflation élevée et les craintes de récession ont douché les projets de transactions aux États-Unis et dans la plupart des pays.Or, en 2021 et 2022, les grands cabinets avaient massivement recruté pour faire face au rebond de la demande en services juridiques.