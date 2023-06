Me Hélène Potvin, présidente de la Chambre des notaires et Me Jean-Frédéric Dumesnil. Source: Université de Montréal

Olivier Barsalou, Rachel Chagnon, Stéphane Pallage, René Côté et Jean-Guy Prévost. Source: UQAM Photo prise par Philippe Latour

Marie-Pierre Robert. Source: Université de Sherbrooke

Sessinou Houedanou. Source: Université Laval

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.L’Université de Montréal a célébré les 28 nouveaux diplômés de la maîtrise en droit notarial. Ils ont été assermentés le 27 avril dernier, par la présidente de la Chambre des notaires du Québec, MeLa coordinatrice de programme de maîtrise en droit notarial,, a affirmé que « c'est avec joie que nous accueillons de nouveaux notaires au sein de la profession! »Félicitations aux nouveaux notaires:et« Nous tenons également à féliciterqui est nommé sur la liste d'honneur du recteur soulignant la qualité et l’excellence des résultats académiques des diplômés de maîtrise et de doctorat de tous les programmes de cycles supérieurs de l’Université de Montréal », a mentionné la Faculté.La Faculté de science politique et de droit a récemment célébré le 20e anniversaire de la création du baccalauréat en relations internationales et droit international (BRIDI).Un événement festif, tenu au Centre de design en présence du recteur de l’UQAM,, et de la doyenne de la Faculté,, a réuni une centaine de personnes diplômées et membres du corps professoral et du personnel de soutien.Le BRIDI a accueilli sa première cohorte d’étudiants à l’automne 2002, un an après les attentats du 11 septembre 2001. « La création du BRIDI s’inscrivait dans une stratégie d’internationalisation à laquelle la Faculté réfléchissait depuis quatre ou cinq ans déjà, a rappellé la professeure du Département de science politique« La Faculté pouvait compter sur un contingent important de professeures et professeurs en science politique et sciences juridiques spécialisés en études internationales et sur plusieurs unités de recherche dédiées aux enjeux internationaux, dont l’Institut d’études internationales de Montréal, créé lui aussi en 2002 », a-t-elle conclu.Le conseil d’administration de l’Université de Sherbrooke a procédé à la nomination de la professeureà titre de prochaine doyenne de la Faculté de droit. Elle succédera ainsi au doyendès janvier 2024.« Je suis honorée de la confiance que ma communauté me porte. Je suis si fière de devenir doyenne de cette faculté qui a le vent dans les voiles et qui est si chère à mon cœur », a dit Me Robert.Elle devient ainsi la première femme élue à la tête de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.Selon la Faculté, Me Robert est une personne rassembleuse et qui sait faire émerger le consensus au service du bien commun. « J’entends pratiquer un leadership collaboratif, inclusif, positif et authentique. Je serai là, dans tous les sens du mot », a-t-elle conclu.a mérité le 2e place du Prix de thèse de la Société Française pour le droit de l’Environnement (SFDE) pour sa thèse intitulée Droit international des aquifères transfrontières : Perspectives et opportunités de la coopération mutualisée du système aquifère de l’Iullemeden et de Taoudéni-Tanezrouft.Sessinou Houedanou est spécialisé en droit de l'eau et de l'environnement à la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement (Centre de recherche sur l'eau).Le 1er prix est allé àpour sa thèse intitulée Les influences réciproques du droit administratif et du droit de l’environnement au Bénin, au Sénégal et en France: contribution à l’étude des dynamiques contemporaines du droit.Selon le président de la SFDE,, « cette édition aura permis d'explorer une nouvelle fois toute la richesse des recherches en cours et de réfléchir aux nouvelles perspectives de développement du droit de l'environnement ».