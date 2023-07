Catherine Régis et Benjamin Prud’homme. Sources: Université de Montréal et LinkedIn

Les professeurs Pascal Fréchette et Marie-Hélène Dufour. Source: Université de Sherbrooke

Le professeur titulaire de la Faculté de droit Ivan Tchotourian. Source: Université Laval

Une quarantaine de personnes de 20 pays se sont réunies au début du mois de juin à Mila, l’Institut québécois d’intelligence artificielle à Montréal, pour assister à la toute première école d’été sur l’intelligence artificielle (IA) responsable et les droits humains.Durant cette activité, les participants ont rencontré des spécialistes de plusieurs disciplines et exploré comment concevoir et implanter des systèmes d’IA. Ils ont aussi pris part à des ateliers de développement des compétences et conçu des projets d’IA basés sur des scénarios réels., chercheuse à Mila et professeure titulaire de droit à l’Université de Montréal y a vu « un moyen de mieux intégrer les principes des droits de la personne dans la conversation sur l’intelligence artificielle responsable aux échelles nationale et internationale »., directeur de l’équipe IA, a expliqué que l’école d’été est une bonne occasion de construire des ponts entre les disciplines et de contribuer à la discussion mondiale sur l’IA responsable.« Nous sommes à un moment exceptionnel de la discussion sur le développement et l’implantation de l’intelligence artificielle, alors que presque tous les pays du monde, aux échelons local, national et international, s’interrogent sur la manière d’aborder les occasions et les risques de l’IA », a-t-il déclaré.Neuf professeurs en droit ont participé à la 8e édition de l’Université d’été de la Faculté de droit et de sciences sociales de l’Université de Poitiers. C’est sous le thème Langue, langage & droit qu’ils sont intervenus dans les différentes activités.Les professeursetétaient conférenciers tandis qu’a pris part à une table ronde consacrée aux intraduisibles en droit.Les professeursetont présenté des conférences dans le cadre d’un colloque consacré à l’enfant et ses vulnérabilités.Enfin, les professeursetont organisé une demi-journée d’études en droit des obligations.Dans un autre ordre d’idée, la Faculté de droit accueillera en mars 2024 deux nouveaux professeurs provenant du cabinet Boavista Services Juridiques, Meset MeIls enseigneront les cours de Simulation de contestation judiciaire d’une politique qui font partie du programme de DESS en droit et politique appliqués de l’État.Le professeur titulaire de la Faculté de droita été nommé directeur de l’Institut d’éthique appliquée (IDÉA) de l’Université Laval, jusqu’au 15 juin 2026 inclusivement.L’IDÉA est un regroupement multidisciplinaire de professeurs, de chercheurs et d’étudiants aux cycles supérieurs qui mènent tous des recherches dans le domaine de l’éthique.La Faculté de droit compte parmi ses professeurs deux membres réguliers de l’IDÉA, soitet. La professeureainsi que la professeure éméritey sont quant à elles membres associées.