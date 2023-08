Caroline Régis

, une étudiante en droit, se dit victime des examens du Barreau depuis 2021.Elle a donc décidé d’organiser les 1ᵉʳ et 3 août prochains un boycott devant les Écoles de Gatineau, Montréal, Québec et Sherbrooke.Les élèves sont invités à manifester silencieusement contre les examens du Barreau tout en étant vêtus de noir et de ruban sur la bouche.« Ce n’est pas que les examens sont trop difficiles. Ils n’ont tout simplement pas leur place dans l’institution », explique Caroline Régis, qui a recommencé son examen du Barreau 12 fois.L’étudiante de 49 ans ne se dit pas prête à passer un autre examen à 450$ « pour le couler encore ».Selon elle, les examens du Barreau causent une détresse psychologique importante chez ses collègues de classe ».« Les étudiants et avocats sont traumatisés par la pépinière à burnout que sont les examens du Barreau. Je souhaite que l’École nous laisse le temps de nous reposer. Tout le monde tombe comme des mouches », ajoute-t-elle.Pour l’étudiante en droit, l’École du Barreau ne devrait pas imposer des examens à ses étudiants qui ont passé presque quatre ans dans un baccalauréat où il y avait déjà plusieurs évaluations.« On arrive d’un baccalauréat, ça fait quatre ans qu’on étudie et qu’on a des examens. Ce serait le fun qu’on puisse célébrer le droit quand on arrive et non le subir », pointe-t-elle.À la blague, Caroline Régis a envoyé « une fausse demande introductive d’instance » à l’École du Barreau pour parler de l’impact des examens sur la santé mentale des étudiants et des avocats.Dans ce document, elle demande que l’École du Barreau « cesse d’exiger qu’on étudie des semaines, nuits et jours, pour aller COULER ou pas ses examens après une école de 4 mois ».L’étudiante se questionne à ce jour si elle veut toujours être avocate après ce qu’elle a « subi » à l’École du Barreau.