Christophe Krolik. Source: Université Laval

Daniel Weinstock. Source: Université McGill

Anne Thibault. Source: Université Anne Thibault

Cette semaine, Droit-Inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Le projet « COMIRCHAN : Coconstruction d’un modèle intersectoriel de réseaux de chaleur au Nunavik » de, chercheur principal du projet et professeur à la Faculté de droit, fait partie des projets sélectionnés de l’Institut nordique du Québec.Les codemandeurs qui œuvreront aussi dans ce projet sontetL'Institut nordique du Québec (INQ) et la stratégie de recherche Sentinelle Nord (SN) ont développé ensemble le programme Pour un Nord durable. L’ensemble des projets bénéficiera d'un financement sur une période de trois ans, totalisant une somme de 1,8 million de dollars.Le professeur en droita été nommé membre de l'Ordre du Canada. Sa nomination a été annoncée par la gouverneure générale du Canada,, le 30 juin dernier.Il a été honoré pour « sa contribution exemplaire à l'avancement de la philosophie politique, de la politique publique et de la justice sociale au Canada, en tant qu'éthicien, philosophe et intellectuel public de renom ».Professeur titulaire, il est vice-doyen à la recherche à la faculté de droit depuis 2021, et titulaire de la chaire Katharine A. Pearson en société civile et politiques publiques aux facultés de droit et des arts depuis 2020.Il a participé activement à l’élaboration de politiques publiques au Québec, ayant été membre d’un groupe de travail du ministère de l’Éducation sur la religion dans les écoles publiques de 1997 à 1999, et directeur fondateur du Comité d’éthique en santé publique du Québec de 2003 à 2008.Dans un autre ordre d’idées, la doctorante et professeure assistantea soutenu avec succès sa thèse intitulée « La notion de propriété comme lieu de rencontre. Étude comparative de la tradition innue et du droit civil québécois ».À la suite de sa soutenance, elle a proposé aux gens présents une exposition de quelques photographies tirées de son projet d’art visuel entrepris durant ses études de doctorat, qu'elle a intitulé le « projet Uapakanu» qui signifie « le projet harfang des neiges » en langue innu-aimun.Son propos fait appel à la photographie, faisant ainsi écho aux travaux de la professeure et spécialiste de la propriété de la Yale Law School,L’avocateest récipiendaire du Prix Ferguson 2023 pour son travail axé sur l’accès à la justice et l’approche holistique à la Clinique interdisciplinaire en droit social de l’Outaouais (CIDSO).« Je tiens à remercier toute l'équipe avec qui j'ai travaillé : les étudiants, les professeurs et les membres de la communauté, qui nous soutiennent et nous encouragent », mentionne-t-elle.Ce prix nommé en l'honneur de, fondateur du conseil d'administration de l'ACCLE (Association for Canadian Clinical Legal Education) et directeur des services juridiques communautaires de Western Law, est décerné à un ou plusieurs membres d'un projet ou programme clinique qui favorise l'accès à la justice et l’enseignement clinique dans une faculté de droit.« À la CIDSO, j’ai constaté l’importance d'exposer les étudiants aux iniquités vécues dans la société et dans le système de justice par les populations judiciarisées, issues de groupes marginalisés. J’ai aussi pu voir la différence d’apprentissage et d’intérêt chez les étudiants lorsqu’ils sont exposés directement à la réalité des personnes et lorsqu’ils les soutiennent individuellement et collectivement », explique-t-elle.