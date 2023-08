Julius Grey. Source: Radio-Canada/ CHARLES CONTANT

La citoyenne qui a reçu un avertissement juridique de la part de la Ville de Trois-Rivières pour des propos tenus sur une page Facebook privée a maintenant un avocat. Me, spécialisé en droits et libertés, a accepté de la représenter.a remis en question la compétence d'un fonctionnaire sur le réseau social. C'est ce qui lui a valu cet avertissement qu’elle a vivement dénoncé sur la place publique.Me Grey a informé la ville que toutes actions entreprises à l’encontre de Mme Hamel seront contestées.L’avocat mentionne que la politique de la ville porte sérieusement atteinte au droit fondamental à la liberté d'expression, droit protégé par l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés.Dans la lettre adressée au service juridique de la Ville, il rappelle que le droit à la liberté d'expression englobe la liberté d'opinion et que le commentaire publié par sa cliente ne revêt aucun caractère illégal, ne contient aucun élément lié à la violence, ni ne manque de respect.Selon lui, il s'agit d'une opinion simple qui bénéficie de la protection du droit à la liberté d'expression.Joan Hamel indique qu’elle paie personnellement pour les services de l’avocat et qu’elle n’est soutenue financièrement par aucun groupe. « C’est une démarche individuelle ». Elle ajoute toutefois qu’elle se défend « au nom de toute la population ».