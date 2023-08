Andrea K. Bjorklund et Geneviève Saumier. Source: Université McGill

Cette semaine, Droit-Inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Le 13 août dernier, la Faculté de droit de l’Université de Montréal a participé à la marche de la Fierté Montréal. Cet événement à la fois politique et festif célébrait les avancées des droits des communautés 2SLGBTQIA+ au Canada et au Québec.Plus d’une centaine de personnes de la communauté étudiante, du corps professoral, du rectorat et du personnel administratif représentaient l’UdeM pour une seconde année.L'Institut nordique du Québec et la stratégie de recherche Sentinelle Nord ont récemment dévoilé les six nouveaux projets scientifiques sélectionnés pour rejoindre leur programme conjoint « Pour un Nord durable ».Le projet « COMIRCHAN: Coconstruction d’un modèle intersectoriel de réseaux de chaleur au Nunavik » de, chercheur du projet et professeur à la Faculté de droit, fait partie des projets sélectionnés. Les codemandeurs de ce projet sont(INRS),(ULaval) et(ULaval).L’ensemble des projets bénéficiera d'un financement sur une période de trois ans pour une somme de 1,8 million de dollars.Dans un autre ordre d’idées, l’étudiante à la maîtrise en droit et athlète,, a participé au Tour de France Femmes.Elle a fini le contre-la-montre à la 89e place de la championne, la Néerlandaise, pour terminer avec un +25:05 la plaçant comme la meilleure Canadienne au classement général final avec la 23e place.Aussi, la Faculté de droit accueillera pour l’année 2023-2024 le juge de la Cour d’appel,, à titre de professeur invité.Il sera appelé à participer à des activités de recherche, d’enseignement, à des tribunaux-écoles et à assister à des séances d’enseignement, particulièrement en matière de droit international, de droit international des droits de la personne, de droit pénal international et de résolution de conflits internationaux.Cette participation aux activités de la Faculté de droit occupera la majorité de son congé d’études dans la Ville de Québec.Les professeures en droitetont été nommées chercheuses Norton Rose Fulbright en arbitrage international et en droit commercial international pour l’année universitaire 2023-2024.Andrea K. Bjorklund est professeure titulaire et elle détient la Chaire L. Yves Fortier en arbitrage international et droit du commerce international. Elle se spécialise en arbitrage et contentieux ainsi qu’en commerce et investissement.Geneviève Saumier est professeure titulaire à la Faculté de droit et elle détient la Chaire Peter M. Laing QC de droit. Ses recherches portent sur le droit de la consommation, la résolution de différends internationaux et sur les recours collectifs transfrontaliers.Ses articles sur le droit international privé et sur l’arbitrage de consommation ont été cités à maintes reprises par la Cour suprême du Canada.« En tant que boursières facultaires Norton Rose Fulbright, la professeure Bjorklund et la professeure Saumier soutiendront un riche programme d’activités de recherche en arbitrage international et en droit commercial enrichie par notre approche intégrée distinctive du droit », a mentionné le doyen