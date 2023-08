Daniel Romano. Source: Courtoisie

Daniel Romano. Source: LinkedIn

Le cabinet Goldwater Dubé agrandit son équipe avec l’arrivée de l’avocat Me, spécialisé en droit familial et en droit international privé.Avant de rejoindre le cabinet, Me Romano a travaillé comme associé pendant plus de 16 ans chez Kalman Samuels.« J’ai quitté mon ancien cabinet pour faire face à de nouveaux défis. J’ai choisi de rejoindre Goldwater Dubé puisqu’ils sont les plus reconnus en droit familial. Je connais aussi Medepuis longtemps, puisque j’ai plaidé contre elle à de nombreuses reprises ».Selon Me Goldwater, « Me Romano apporte de sérieuses compétences en matière de droit international privé, d'enlèvement et de blessures corporelles. Il est un excellent candidat, un polyglotte brillant et audacieux qui ajoute le japonais à la liste croissante des langues servies par notre cabinet ».C'est son soutien aux réfugiés ukrainiens qui a particulièrement touché ses nouveaux collègues chez Goldwater, Dubé. En effet, Me Romano a offert des services juridiques pro bono aux nouveaux arrivants afin de faciliter leur transition au Québec. Sa femme et lui ont également accueilli plus d'une douzaine de réfugiés incapables de trouver un logement.« Les gens viennent me voir avec de sérieux problèmes et j'ai les compétences et la passion pour les résoudre. Ma mission a toujours été d'aider mes clients à surmonter leurs conflits avec le plus d’efficacité et de compassion possible », soutient-il.Depuis qu’il est arrivé dans ses nouvelles fonctions, l’avocat mentionne qu’il doit s’habituer à la nouvelle technologie utilisée dans le cabinet.« Je m’adapte le plus possible aux outils technologiques utilisés ici. Dans mon ancien cabinet, nous n’avions pas ce genre de technologie, je ne savais même pas que ça existait! Ça facilite beaucoup plus mon travail », dit-il.En plus d’avoir travaillé en droit, Me Romano s'est lancé dans le monde de l'entrepreneuriat. Il a fondé des entreprises autour du financement des PME et de la team-building corporative.Les aventures de Me Romano l'ont fait voyager à travers le monde, lui offrant ainsi l’opportunité de se développer professionnellement au Japon, en Israël ainsi qu’aux Philippines.Daniel Romano parle cinq langues. Le français, l’anglais, l’espagnol, l’hébreu et le japonais. Il a habité dans de nombreux pays dont la France, Israël, les États-Unis, le Brésil, le Japon, l’Allemagne, les Philippines, Hawaii et le Canada.« Mon père parle sept langues. Il a été traducteur pour les Nations Unies. Je pense que mon amour pour les langues vient de là », pointe-t-il.Il a choisi de pratiquer au Québec, pour rejoindre sa mère québécoise et son frère qui sont tous les deux situés à Montréal.« Ça fait maintenant 30 ans que je suis au Québec. Je pense qu’il y a de quoi célébrer! », avoue-t-il.En plus d’avoir développé un amour pour le droit, Me Romano a cultivé une passion pour les arts martiaux.« J’ai enseigné le taekwondo et l’aikido en Floride, à Israël et surtout à Hawaii. Maintenant que je suis avocat, je n’ai plus le temps de me consacrer professionnellement aux arts martiaux. Je fais tout de même un peu de karaté pendant mes heures de dîner au cabinet », mentionne-t-il.En avril dernier Me Romano a remporté la deuxième place au Championnat de Karaté de Shihan André Gilberrt 2023, le plus grand tournoi de ce type en Amérique du Nord.Daniel Romano détient un baccalauréat en droit de l’Université McGill, un baccalauréat en philosophie, un diplôme en Arts libéraux de l’Université de Floride ainsi qu’une maîtrise en études asiatiques de l’Université d’Hawaii.Il a complété l'examen du barreau de New York en 1995 et est membre du Barreau du Québec depuis 2007.