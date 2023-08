Mes Chantal Arsenault et Christine Beltempo Source: MT❯iplus

MT❯iplus, une division de McCarthy Tétrault, reçoit deux nouvelles avocates dans leur équipe, Meset« Grâce à ces embauches stratégiques, nous sommes bien placés pour continuer à répondre aux besoins complexes et en constante évolution des clients qui recourent au recrutement de travailleurs étrangers pour combler leurs besoins d’affaires sur un marché mondial très dynamique», mentionne le cabinet sur LinkedIn.Chantal Arsenault est avocate depuis près de 30 ans. Elle conseille les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes sociétés internationales au Canada et aux États-Unis, sur la manière d’attirer des travailleurs étrangers au pays.Son expertise en droit de l’immigration a été reconnue à maintes reprises, notamment par Chambers Canada, Chambers Global, The Canadian Legal Lexpert Directory et Who’s Who Legal.Avant de rejoindre McCarthy Tétrault, Me Arsenault a travaillé comme avocate chez Brunet Arsenault, Borden Ladner Gervais et chez Norton Rose Fulbright pendant plus de 17 ans.Elle a été membre du conseil d’administration de l’Association des services financiers ABC et de l’Association d'Assurance du Barreau Canadien.La Barreau 1994 détient un baccalauréat en droit de l’Université McGill.Christine Beltempo est avocate-conseil. Sa pratique est axée sur l’immigration des gens d’affaires et la mobilité internationale.Depuis près de 10 ans, elle aide les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes sociétés internationales à faire venir des travailleurs temporaires au Canada et à trouver des solutions pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre.Avant de rejoindre McCarthy Tétrault, Me Beltempo a travaillé comme avocate à la Cour d’appel, chez Schurman Longo Grenier ainsi que chez Norton Rose Fulbright. Elle a aussi étéLa Barreau 2010 détient un baccalauréat en droit de l’Université McGill.