Le cabinet Stein Monast et Me Laurie Vandal-Fortin Source: LinkedIn

Me, avocate chez Lavery, a été nommée secrétaire du conseil d’administration de CyberCap.Depuis 23 ans, Cybercap œuvre pour la persévérance scolaire et le raccrochage par des activités de prévention et d’accompagnement afin d’aider les jeunes à trouver leur place dans la société.L'équipe de TCJ a accompagné les aînés de l'Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe aux Beaux Mardis de Casimir, un événement présentant un concert extérieur avec, sur scène,« L'entraide et la solidarité étaient au rendez-vous, et on peut vous dire une chose : le bonheur était contagieux au parc Casimir-Dessaulles de Saint-Hyacinthe! », s’est réjoui le cabinet sur LinkedIn.Le 11 août dernier avait lieu le tournoi de golf de la Fondation du Collège mariste de Québec.Lors de l’événement, la Fondation a récolté 35 000 $ sous la présidence de Me, associé chez Stein Monast.