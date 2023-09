Isabelle Labranche. Source:LinkedIn

Le ministre de la Justice,, a procédé à la nomination d’une nouvelle juge de la Cour du Québec.est nommée juge de la Cour du Québec. Elle exercera ses fonctions principalement à la Chambre civile à Saint-Hyacinthe.Isabelle Labranche était jusqu’à présent avocate chez Therrien Couture Joli-Coeur (TCJ), dont elle est devenue associée l’an dernier. Elle agit comme mentore au sein du cabinet.Isabelle Labranche a débuté chez Maruca Metcalfe, devenu Morin Metcalfe. Mais c’est chez Sylvestre & Associés qu’Isabelle Labranche a pratiqué durant l’essentiel de sa carrière, de 2002 à 2015. Elle se joint ensuite à Boivin & Associés comme coordonnatrice litige. Elle rejoint TCJ lorsque Boivin & Associés fusionnent en 2017.Assermentée en 1996, l’avocate a concentré sa pratique en droit de la construction, en droit des successions et en litige civil.Elle a présenté des conférences sur le règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, et sur les vices cachés et le droit de la construction.Isabelle Labranche est membre de l’Association du Barreau canadien, Division du Québec, section Construction. Elle a été coordonnatrice-litige construction aux services juridiques de l’ Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ).La nouvelle juge a été membre du Conseil de discipline du Barreau du Québec, et membre du comité de liaison entre le Barreau de Montréal et le CAIJ.Elle a été la présidente de l’Association des avocats et avocates de Saint-Hyacinthe de 2010 à 2015.Isabelle Labranche détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, obtenu en 1993.Cette adepte de sport a été cheffe bénévole de La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie, ainsi que gouverneure d’une équipe de hockey junior AAA durant plusieurs années.« Isabelle a toujours su faire montre d’une grande rigueur et d’un sens élevé de l’éthique, tout en agissant avec une grande humanité. Elle a su démontrer son savoir-faire et son savoir-être dans ses rapports avec ses clients, ses adversaires, ses associé.es ainsi qu’avec les membres des tribunaux. La Cour du Québec et ses justiciables sont les grands gagnants aujourd’hui! » mentionne Jean-Luc Couture, associé de TCJ, dans un communiqué.