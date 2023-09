Marc Beauchemin, Josiane Beaudry, Louis Belleau, Pierre Bienvenu, Audrey Boctor et Christian Bolduc. Source: De Grandpré Chait, Lavery, Louis Belleau, IMK et Smart & Biggar

Jean-Pierre Casavant, Pierre-Olivier Charlebois, Arnold Cohen, Alix d’Anglejan-Chatillon, Michel Décary et Étienne Dubreuil. Source: Casavant-Bédard, Fasken, Norton Rose Fulbright, Stikeman, BCF et DS Avocats

Marc Duchesne, Mathieu Gagné, Barry Gamache, François Gilbert, Frédéric P. Gilbert et Éloïse Gratton. Source: BLG, Fasken, Robic et Stikeman

Sidney M. Horn, Lynne Kassie, Bernard Larocque, Carl Lessard, Yves Martineau et Sophie Melchers. Source: Stikeman, RSS, Lavery et Norton Rose Fulbright

Doug Mitchell, Angelo Nikolakakis, Denis Paquin, Frédéric Paré et James A. Woods. Source: IMK, EY Law, Fasken, Stikeman et Woods

Marie-Hélène Bétournay, Jules Brière, Michel Demers, André Johnson et Pierre Christian Lebeau. Source: Stein Monast, Lavery et Fasken

Yves Letarte, Sébastien Roy, Louis Ste-Marie, Carl Tremblay et Christian Trépanier. Source: Fasken et Cain Lamarre

Depuis 18 ans, les lauréats de The Best Lawyers in Canada sont reconnus notamment pour leur éthique et leur leadership. Les prix Best Lawyers in Canada 2024 incluent 7256 avocats reconnus dans 26 régions métropolitaines du pays.Mais qu’en est-il des avocats de l’année, en particulier à Montréal et à Québec? Ces avocats ont reçu les commentaires globaux les plus élevés de leurs pairs dans leur région métropolitaine et dans leur domaine de pratique.Les 29 avocats de l’année à Montréal dont les fiches ont été rendues publiques par Best Lawyers sont:de De Grandpré ChaitReconnu depuis 2020, il se spécialise en droit municipal, représentant les intérêts privés de ses clients, notamment d’importants propriétaires fonciers, dans le cadre de développements immobiliers sur tout le territoire du Québec. Il intervient dans de complexes dossiers de litige de droit public et de zonage, précise son cabinet.de LaveryReconnue depuis 2018, elle est associée membre du groupe Droit des affaires. Elle exerce principalement en matière de valeurs mobilières, fonds d'investissement et droit minier.de Louis BelleauReconnu depuis 2006, il exerce dans les domaines du droit criminel, pénal et déontologique depuis 1981, rappelle son cabinet.d’IMKReconnu depuis 2006, il compte plus de 35 années d’expérience en résolution des différends, plus particulièrement en arbitrage commercial international, en litiges – droit des sociétés et droit commercial – et en droit constitutionnel, note son cabinet.d’IMKReconnue depuis 2020, elle agit dans le cadre de procès et d’appels complexes dans tous les domaines du droit public, civil et commercial.de Smart & BiggarReconnu depuis 2015, il est fort d’une expérience de plus de 25 ans en marques de commerce conjuguée à un sens aiguisé des affaires, note son cabinet.de Casavant-BédardReconnu depuis 2006, il jouit d’une solide réputation dans le monde du droit de l’assurance, selon son cabinet.de FaskenReconnu depuis 2018, il est le chef du groupe responsabilité sociale des entreprises. Son cabinet le décrit comme un avocat de premier plan dans les domaines du droit de l’environnement, des mines, de l’énergie, des changements climatiques et de la RSE.de Norton Rose FulbrightReconnu depuis 2006, cet associé principal s’occupe de questions de financement ainsi que d’insolvabilité et de restructuration.de StikemanReconnue depuis 2011, elle est associée et co-chef du groupe Produits et services financiers. Sa pratique est principalement axée sur les activités de gestion de placements et la réglementation des marchés de capitaux et des dérivés, pointe Stikeman.de BCFReconnu depuis 2006, l’associé-conseil a plaidé devant toutes les cours, notamment devant la Cour suprême du Canada, devant les tribunaux et organismes administratifs ou d’enquête provinciaux et de droit fédéral, note entre autres son cabinet.de DS AvocatsReconnu depuis 2014, son expertise concerne la structure et la négociation de transactions complexes dans le cadre de partenariats internationaux et de partenariats entre secteur public et secteur privé, précise son cabinet.de BLGReconnu depuis 2008, l’avocat-conseil principal œuvre dans les domaines de pratique touchant les services financiers, notamment le droit bancaire, l’insolvabilité, la restructuration, le droit immobilier et le litige commercial.de FaskenReconnu depuis 2009, il se spécialise en droit des médicaments et d’autres produits de santé (instruments médicaux, produits de santé naturels, cosmétiques, etc.).de RobicReconnu depuis 2009, il se spécialise en droit des marques de commerce. Il pratique dans ce domaine depuis presque trois décennies et a été impliqué dans de nombreux litiges qui ont fait jurisprudence, note son cabinet.de StikemanReconnu depuis 2018, il est avocat-conseil au sein du groupe Droit bancaire et financement. François possède 20 ans d'expérience à titre d'avocat en droit bancaire et financier, pointe notamment son cabinet.de FaskenReconnu depuis 2018, plaideur émérite et Fellow du American College of Trial Lawyers, Frédéric Gilbert se spécialise dans le domaine du droit de la franchise et du droit immobilier, précise Fasken.de BLGReconnue depuis 2016, elle est associée et co-chef nationale, Respect de la vie privée et protection des renseignements personnels.de StikemanReconnu depuis 2006, il est avocat-conseil senior au sein du groupe Droit des affaires, spécialisé en droit commercial, en droit des sociétés et en droit des valeurs mobilières.de RSSReconnue depuis 2006, elle est associée et cheffe du groupe de Droit de la famille. Sa pratique porte sur l’ensemble des facettes du droit matrimonial et de la famille, ainsi que des domaines connexes du droit civil, tels que les successions et les régimes de protection, écrit son cabinet.de LaveryReconnu depuis 2012, l’associé a une pratique qui porte surtout sur le litige civil dont notamment la diffamation, le droit des assurances, l’action collective, la responsabilité professionnelle et le litige administratif.de LaveryReconnu depuis 2021, son cabinet le décrit comme un avocat polyvalent dans le domaine du droit du travail, qui excelle en matière de relations de travail et en santé et sécurité du travail.de StikemanReconnu depuis 2008, il est associé et membre du groupe Litige et règlement de différends. Au fil des années, il a développé un savoir-faire particulier en matière de recours collectifs, œuvrant principalement en défense pour des fabricants, des institutions bancaires et entreprises de télécommunications, selon son cabinet.de Norton Rose FulbrightReconnue depuis 2010, l’associée principale exerce principalement dans les domaines du litige commercial, corporatif et boursier ainsi que des recours collectifs.d’IMKReconnu depuis 2006, il a fondé IMK en 1997 avec feu Colin K. Irving. Au cours de sa carrière, il a piloté des dossiers complexes, participé à des procès médiatisés, conseillé des clients sur des enjeux délicats et joué un rôle déterminant dans des gestions de crise afin d’éviter ou de régler des litiges, est-il rappelé à son sujet.d’EY LawReconnu depuis 2006, l’associé fait partie des services de base en fiscalité internationale au sein du groupe Services en droit fiscal. Il conseille des entreprises dans le cadre de transactions nationales et internationales visant des entreprises, est-il précisé à son propos.de FaskenReconnu depuis 2006, il se spécialise en droit du bail commercial et en droit immobilier.de StikemanReconnu depuis 2018, il est associé au sein du groupe Litige et règlement de différends où il agit à titre de conseiller principal pour plusieurs sociétés publiques et privées dans le cadre de litiges d'envergure et complexes.de WoodsReconnu depuis 2006, le fondateur du cabinet possède plus de 40 ans d'expérience, et a, selon Woods, accumulé une longue histoire de succès devant tous les niveaux des tribunaux fédéraux et provinciaux de l'Ontario et du Québec, ainsi que devant la Cour suprême du Canada.Les 10 avocats de l’année de Québec dont les fiches ont été rendues publiques par Best Lawyers sont:de Stein MonastReconnue depuis 2021, elle travaille principalement dans les domaines droit des assurances, litige civil, responsabilité civile générale, responsabilité professionnelle et responsabilité du fait des produits.de LaveryReconnu depuis 2016, l’associé a acquis une excellente renommée dans les domaines du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit de la santé et du droit domanial (production, transport et distribution de l'hydro-électricité, régime forestier, régime des terres), note son cabinet.de Stein MonastReconnu depuis 2010, il travaille principalement dans les domaines du droit corporatif, commercial et financement.de Stein MonastReconnu depuis 2006, il travaille principalement dans le domaine Droit du travail et de l’emploi. Il conseille et représente des entreprises du secteur privé et des secteurs public et parapublic.de FaskenReconnu depuis 2013, il est avocat-conseil pour le groupe Environnement, Énergie et Changements climatiques.de FaskenReconnu depuis 2019, l’associé est un expert du droit immobilier qui se spécialise dans la vente, l'acquisition, le développement, la construction, la location et le financement de projets immobiliers majeurs.de FaskenReconnu depuis 2020, l’associé, agent de marques de commerces, est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle ainsi qu'en droit commercial.de Cain LamarreReconnu depuis 2011, elle s’est toujours intéressée à la gouvernance municipale, mais elle traite également de divers dossiers de droit civil et de litige, note son cabinet.de FaskenReconnu depuis 2010, l’associé directeur du bureau de Québec est reconnu pour sa pratique en droit des sociétés et droit commercial. Il se concentre particulièrement sur les fusions et acquisitions et le financement.de FaskenReconnu depuis 2018, il est associé au sein du groupe de litige commercial du bureau de Québec. Il se spécialise notamment en actions collectives, en litige civil et commercial, de même qu'en droit pénal.À noter que Best Lawyers a aussi sorti son classement des avocats à surveiller, par ici