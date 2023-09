Me Pierrick Provost. Source: LinkedIn

Meoccupe désormais le poste de conseiller juridique en droit du travail chez Regroupement Loisir et Sport du Québec.« J’ai le plaisir de vous annoncer que j’occupe désormais le poste de conseiller juridique, droit du travail chez Regroupement Loisir et Sport du Québec », a-t-il annoncé avec enthousiasme sur LinkedIn.Avant de rejoindre l’organisme à but non lucratif, Me Pierrick Provost travaillait chez Radio-Canada en tant que conseiller juridique.Il a également eu une expérience précédente chez Agropur ainsi qu’au sein de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail en tant qu’avocat plaidant.Le conseiller juridique est diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke.