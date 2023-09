Me Heting Xu. Source: LinkedIn

Merejoint le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur à titre d’avocate en droit des technologies et gouvernance de l’information.« J'ai le plaisir de vous annoncer que, suite à mon assermentation, j'occupe désormais le poste d'avocate en droit des technologies et gouvernance de l'information chez Therrien Couture Joli-Coeur », a déclaré avec enthousiasme la jeune femme sur LinkedIn.C’est en mai 2022 que Me Heting Xu a rejoint Therrien Couture Joli-Coeur en tant qu’étudiante en droit puis ensuite en tant que stagiaire du Barreau.Auparavant, la jeune avocate a effectué un stage au sein du cabinet Bélanger Brunet Avocats. Elle a également travaillé comme auxiliaire de recherche auprès du professeur Han-Ru Zhou au sein de l’Université de Montréal.Côté bénévolat, la nouvelle recrue de TCJ a notamment travaillé pour la Clinique d'information juridique de Concordia et pour SPCA Montréal.Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.