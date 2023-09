Me Déborah Andrades-Gingras. Source: LinkedIn

est avocate en droit de l’immigration et en droit carcéral chez Coline Bellefleur Avocate depuis plus de deux ans. Elle donne à Droit-Inc ses cinq conseils pour devenir un bon avocat en droit de l’immigration.À l’Université, on enseigne peu le droit de l’immigration. Il faut donc de la débrouillardise afin de commencer dans ce domaine, puisque personne ne vous montre comment faire. La meilleure façon d’apprendre le droit de l’immigration est d’aller faire un stage dans un bureau qui offre cette pratique.Il faut aussi être débrouillard lorsque vient le moment de s’informer. Tout n’est pas facilement trouvable sur internet. Certaines informations sont erronées et souvent peu d’actualité.Il est essentiel de se faire des contacts en droit de l’immigration. Les avocats qui pratiquent dans ce domaine aiment échanger avec les autres et les aider dans leurs recherches. Il est important d’aller dans des événements, de parler avec des avocats et surtout de ne pas avoir peur de répondre au téléphone.Il peut aussi être utile de se faire un réseau de travailleurs sociaux ou même de psychologues afin de les référer aux clients qui en ont le plus besoin.Les arguments en droit de l’immigration ne sont pas écrits d’avance. Il se peut que vous deviez prouver qu’il y a de la persécution dans un pays dont vous n'avez jamais entendu parler. Dans d’autres cas, l’information peut être difficile à trouver.En droit de l’immigration, on n’a pas le choix d’être créatif dans la façon de chercher ses arguments de droit. Il faut être capable de trouver des informations ailleurs que sur internetPour moi, le meilleur exemple est avec Haïti. Pendant des années, il n’y avait pas de rapports récents. Tout datait de 2014, l’information n’était pas à jour. J’ai donc contacté une avocate qui avait réussi à avoir le rapport d’une experte sur le sujet. Elle me l’a donc partagé et j’ai pu enfin construire mon argument de droit.Les clients arrivent souvent avec un gros bagage émotionnel. Ils ont vécu des histoires infiniment tristes qui peuvent facilement vous écorcher. Lorsqu’on commence dans ce domaine, il peut être difficile de mettre ses limites. Pourtant, il faut le faire afin de continuer à pratiquer pendant plusieurs années.Vous devez bien sûr offrir une écoute à vos clients, mais n’hésitez pas à les référer à des travailleurs sociaux si vous sentez que la conversation ne vous concerne plus en tant qu’avocat.Votre but en tant qu’avocat est de détecter dans l’histoire de votre client tout ce qui peut être utile dans la construction de vos arguments de droit. Si par exemple votre client est homosexuel, il est possible qu’il demande l’asile grâce à son orientation sexuelle.N’oubliez pas, il faut rester à l’écoute en mode avocat sans tomber dans l’accompagnement social.