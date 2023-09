Sam Bendayan. Source: LinkedIn

rejoint KRB comme stagiaire. Il est diplômé en droit de l’Université McGill. Son cabinet le décrit comme quelqu’un de « diligent et axé sur les affaires ».Au cours de son parcours universitaire, il a été directeur bénévole du programme de sensibilisation juridique de McGill et a été sélectionné pour participer au concours de cas basé sur l’activisme des actionnaires de l’université, lit-on à son propos.KRB ajoute qu’il a travaillé comme analyste de cas dans une start-up de technologie juridique, ce qui lui a permis de perfectionner davantage ses compétences en recherche juridique et en analyse.« Il est passionné par la poursuite d’une carrière transactionnelle chez KRB », est-il précisé.