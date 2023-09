Marc-André Godin et Emilie Grignon. Source: Lavery

intègre le cabinet Lavery à titre d’associé tandis que Me, fraîchement assermentée, rejoint le cabinet en tant qu’avocate après y avoir effectué son stage du Barreau.Les deux nouvelles recrues rejoignent le groupe droit des affaires au bureau de Montréal.La pratique de Marc-André Godin se concentre principalement en immobilier, en investissement, en louage commercial, en approvisionnement et en droit commercial général.« C’est avec enthousiasme que je me joins à l’équipe Lavery, dont la réputation d’excellence résonne partout au Québec ainsi qu’à l’étranger », a-t-il déclaré.Le nouvel associé du cabinet Lavery a agi comme conseiller juridique interne au sein du Fonds immobilier de solidarité FTQ.Il a également travaillé pour les cabinets montréalais Riel & Associates et Fraser Milner Casgrain ainsi qu’au sein du collectif d’avocats Delegatus.Il est, par ailleurs, l’un des directeurs des dons et commandites de Let’s Bond, un groupe de jeunes professionnels organisant des événements-bénéfice au profit de la Fondation Jeunes en tête et de la Fondation de l’institut Douglas.Marc-André Godin détient un baccalauréat en droit ainsi qu’un baccalauréat en biotechnologie de l’Université de Montréal.Emilie Grignon rejoint, quant à elle, le cabinet après y avoir effectué son stage du Barreau.« J’ai le plaisir de vous annoncer que j’occupe désormais le poste d’avocate en droit des affaires chez Lavery Avocats », a confié avec enthousiasme la nouvelle recrue sur LinkedIn.Avant de rejoindre Lavery en tant qu’étudiante en droit, Emilie Grignon a travaillé pour le cabinet Blanchard Avocats basé à Montréal.Elle est diplômée en droit de l’Université Sherbrooke. La jeune avocate détient également un DEC en sciences de la nature.