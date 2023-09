Patrick Thierry Grenier, Jean-François Bertrand, Jean-François Labadie et Nicolas Lutzenkirchen. Sources: GP-Québec, Tassé Bertrand Barabé, LCG Avocats et LinkedIn

Le conseil des ministres affecte cinq avocats à de nouvelles fonctions.Meest nommé sous-ministre adjoint au ministère de la Famille. L’avocat était jusqu’à présent sous-ministre associé au ministère de la Justice.Nommé il y a cinq ans au ministère de la Justice, Me Patrick Thierry Grenier a toujours oeuvré dans la fonction publique.Assermenté en 2001, il a aussitôt rejoint le ministère de la Justice comme avocat. De 2008 à 2010, il a été à l’emploi du Centre de services partagés du Québec, où il était adjoint à la présidente-directrice générale et secrétaire. Il a aussi été au Secrétariat du Conseil du trésor et au ministère du Conseil exécutif, où il a été conseiller en relations intergouvernementales.En 2010, il rejoint le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Au cours des huit années passées dans ce ministère, Me Grenier devient sous-ministre adjoint au développement des services aux citoyens et à la gouvernance, puis sous-ministre adjoint au développement et aux partenariats de Services Québec. Il a été responsable des opérations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).C’est en 2018 qu’il est nommé au ministère de la Justice, comme sous-ministre associé à la Direction générale du programme de transformation organisationnelle de la justice. Depuis trois ans, il oeuvrait comme sous-ministre associé aux orientations, à l'accès à la justice et à la performance.Me Patrick Thierry Grenier détient un baccalauréat en common law et une licence en droit civil de l’Université d’Ottawa. Il possède un diplôme de deuxième cycle de l’École nationale d'administration publique (ÉNAP). Il est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université Laval.L’avocat a le titre d’Administrateur de sociétés certifié du Collège des administrateurs de sociétés. Par ailleurs, il détient un certificat en relations industrielles de l’Université du Québec à Hull.Meest nommé coroner à temps partiel.L’avocat exerce depuis près de vingt ans au cabinet Tassé Bertrand Barabé, basé à Québec. Il est nommé associé en 2008, devenant l’associé-directeur du secteur litige du cabinet.Me Bertrand pratique surtout en litige civil et commercial, faillite et insolvabilité, droit de la construction et droit disciplinaire.Barreau 2004, il est chargé de cours à l’École du Barreau.Me Jean-François Bertrand détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Meest nommé coroner à temps partiel.Me Labadie est le président du cabinet LCG Avocats, où il pratique en litige et en résolution des différends.Assermenté en 2012, Me Labadie est médiateur accrédité en droit civil, commercial et travail. Après des débuts chez Gagné Letarte, Me Labadie a exercé au Centre communautaire juridique de Québec avant de revenir à la pratique en cabinet.Me Jean-François Labadie a ensuite exercé chez Létourneau Gagné, puis chez Lévesque Labadie, un cabinet dont il a exercé la présidence, avant de se joindre à LCG Avocats l’année dernière.Me Jean-François Labadie détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.L’avocat a été administrateur de la Société de Développement Commercial du Vieux-Québec, la SADC Charlevoix - Côte-de-Beaupré - Île-d’Orléans.Meest nommé coroner à temps partiel.L’avocat assermenté en 2020 a aussitôt rejoint le cabinet Cavanagh et Lacroix avocats, où il a exercé jusqu’à se lancer en pratique privée cette année à Gesgapegiag, une réserve micmaque dans la baie des Chaleurs.Me Lutzenkirchen pratique le droit des affaires, le droit des autochtones, le droit civil et litige, ainsi que le droit de la famille, de la jeunesse et des aînés.Me Nicolas Lutzenkirchen détient une licence en droit et un grade de juris doctor de l’Université d’Ottawa.Meest nommé coroner à temps partiel.Cette avocate assermentée en 2003 est adjointe exécutive et conseillère en gouvernance et en éthique organisationnelle à la RAMQ.Le parcours professionnel de Me Audray Tondreau s’inscrit entièrement dans la fonction publique. Après son stage d’avocate au ministère de la Justice, Me Tondreau a rejoint le Protecteur du citoyen, où elle a effectué la majeure partie de sa carrière jusqu’à présent.C’est à la direction des enquêtes en administration publique du Protecteur du citoyen qu’elle a exercé, comme enquêteuse, directrice par intérim puis coordinatrice. Elle est ensuite enquêteuse à la direction des enquêtes sur les divulgations en matière d'intégrité publique.En 2020, l’avocate est nommée adjointe et conseillère stratégique au sous-ministre associé aux affaires policières au ministère de la Sécurité publique. C’est cette année qu’elle s’est jointe à la RAMQ.Me Audray Tondreau détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.