Source: Shutterstock

Entre 2014 et 2021, il y a en moyenne 445 avocats qui démissionnent du Tableau de l’Ordre par année, ce qui représente une proportion moyenne de 1,65 % du nombre total d’avocats, selon le Barreau-Mètre 2022.En 2020 et 2021, 462 avocats ont démissionné comparativement à 460 l’année précédente. 48,92% des hommes ont démissionné comparativement à 51,08% des femmes.La principale raison pour laquelle les avocats ont choisi de démissionner est la retraite. Le deuxième motif est la réorientation de carrière, puis le troisième est l’arrêt de la pratique du droit.Les autres raisons souvent invoquées sont la maladie, le déménagement, les études et la maternité.Entre 2014 et 2021, la section ayant le plus de démissions d’année en année demeure celle de Montréal avec une proportion de 44,81 % de l’ensemble des démissions. S’ensuit Québec, Outaouais, Longueuil et Laurentides-Lanaudière.L’âge moyen des avocats qui ont démissionné est de 54 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes.Les avocats tendent à démissionner à un âge moyen plus avancé qu’auparavant. Au cours de la période 2013-2014, l’âge moyen de l’avocat démissionnaire était de 49 ans pour les femmes et de 59 ans pour les hommes.En 2020-2021, 22% des avocats démissionnaires appartiennent à la catégorie d’âge des 70 ans et plus.La moyenne du nombre d’années de pratique des avocats au moment de leur démission est de 30 ans. Cette moyenne a augmenté depuis l’année 2013-2014. À cette époque, la moyenne du nombre d’années de pratique au moment de la démission était de 19 ans pour les femmes et de 30 ans pour les hommes.Ceci confirme que les avocats pratiquent généralement plus longtemps avant de démissionner du Tableau de l’Ordre.