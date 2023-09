Source: École du Barreau

L’École du Barreau est à la recherche d’avocates et d’avocats pour agir comme superviseurs dans sa Clinique juridique qui démarre en octobre prochain.La Clinique juridique permet aux étudiants de l’École du Barreau, accompagnés de leur superviseur, d’offrir des conseils juridiques gratuits à la population dans les domaines du droit de la famille, du droit civil et du droit administratif.Le superviseur ou la superviseuse est responsable d’un groupe de 12 étudiants, au maximum, dans l’un des trois domaines de droit couverts.L’avocat sera présent pour assister aux entrevues, diriger, approuver le travail et évaluer en continu la progression des étudiants.Si ce défi vous intéresse, vous pouvez vous inscrire ici