Marc-André De Sève. Source: Site web de Juri Course et Archives

À la fois un événement de réseautage et une activité pour favoriser la bonne forme physique au profit d’un organisme, la Juri Course aura lieu cette année le 7 octobre, sur la piste du parc Maisonneuve.Les participants pourront effectuer à la course au choix 5 ou 10 km. S’ils préfèrent marcher, une marche de 5 km est prévue dès 8h45. Un peu plus tard en matinée, à 10h30, il sera aussi possible de faire un petit kilomètre en famille.Il faut payer pour s’inscrire à une course et pour cette édition, les bénéfices seront reversés à Éducaloi . Tous les avocats, notaires, huissiers, adjoints juridiques, parajuristes, étudiants en droit ainsi que leur famille et leurs amis sont invités à participer., parajuriste principal aux affaires juridiques chez Lundbeck, est le président et administrateur de la Juri Course. Droit-Inc lui a parlé.J’ai toujours milité pour l’accès à la justice et les fonds ramassés sont généralement versés à des organismes qui militent pour l’accès à la justice. Et puis ça permet de courir et de se remettre en forme!Avant, ç'avait lieu au Mont-Royal, on a changé d’endroit pour que ce soit plus à plat. On peut aussi faire cela ailleurs et envoyer son chrono, il sera ajouté sur le site. Le but n’est pas de faire une compétition, c’est pour le plaisir de courir et de se retrouver dans un lieu commun.Oui, tout est reversé à Éducaloi, moins les frais inhérents à l’organisation de la course. Éducaloi commence sa levée de fonds pour son 25e anniversaire. C’est vraiment pour moi une entité qui va chercher monsieur et madame Tout le monde, qui offre l’information juridique dont tout le monde peut avoir besoin. C’est important sur le plan de l’accès à la justice au sens large.On peut toujours s’inscrire sur le site, mais la date limite pour recevoir un tee-shirt de la Juri Course est passée.L’an passé, si ma mémoire est bonne on a eu plus de 400 participants, les bénéfices étaient remis à Juripop. Cette année, on en espère autant même si ça tombe la longue fin de semaine de l’Action de grâce. C’est la seule date qui restait pour pouvoir louer l’endroit et pour ne pas être en concurrence avec d’autres courses.J’ai été président de l’Association canadienne des parajuristes pendant six ans, j’avais beaucoup donné et j’avais besoin de souffler un peu. Après un an et demi, j’ai vu un avis sur LinkedIn disant que des personnes étaient recherchées pour faire partie du Conseil d’administration de la Juri Course.Ça m’a donné envie de m’impliquer à nouveau. J’avais déjà participé à la Juri Course.