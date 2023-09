Me Annie Chagnon. Source: LinkedIn

Mea rejoint Bélanger Sauvé au bureau de Joliette le 1er septembre dernier. Elle travaille au sein du groupe droit municipal et administratif, et a plus de dix ans de carrière comme avocate.Elle était auparavant directrice des services juridiques et greffière à la Ville de Lorraine, depuis mars 2020.Son cabinet précise qu’au cours de sa carrière, elle a mené différents mandats en droit immobilier, en droit bancaire et en droit municipal. « En plus de représenter sa clientèle devant différents tribunaux, elle a également rédigé de multiples procédures, contrats, baux commerciaux, quittance et autres types de documents », peut-on lire dans un communiqué.Son expertise en droit municipal, grâce à ses fonctions occupées au sein de différentes municipalités, est mise en avant. Elle a aussi travaillé pour la Ville de Bois-des-Filion et celle de Joliette. À Joliette, elle était assistante-greffière et conseillère juridique, de 2016 à 2019. Elle a ensuite été greffière pour Bois-des-Filion.Me Chagnon détient un baccalauréat en droit avec cours de maîtrise en droit de la santé de l’UdeM. Elle a aussi obtenu, auparavant, un baccalauréat spécialisé en biochimie à la Faculté de médecine de l’UdeM.