Amélie Gravel. Source: LinkedIn

Meest désormais procureure au DPCP de Montréal.« Je suis heureuse de commencer un nouveau chapitre de ma carrière à titre de procureure aux poursuites criminelles et pénales», a déclaré avec enthousiasme la jeune femme sur LinkedIn.Elle travaille depuis 2004 dans la fonction publique provinciale. Me Amélie Gravel a d’abord été parajuriste puis, par la suite, agente de recherche en droit.Durant son baccalauréat en droit, Me Amélie Gravel a été rédactrice à l'édition et aux évaluations externes au sein de la Revue québécoise de droit international. Elle a également été bénévole pour Pro Bono Canada.La nouvelle procureure au DPCP est diplômée en droit de l’UQAM.