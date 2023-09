Cinthia Duclos. Source: Université Laval

Le 1ᵉʳ novembre prochain de 13h à 17h30, le 2e colloque annuel du LABFI « Impact de la criminalité économique et des nouvelles technologies sur les services financiers » sera organisé à l’Université Laval. Ce colloque propose un dialogue sur la prévention du blanchiment d’argent à l’ère numérique et sur l’interconnexion entre les nouvelles technologies, la fraude et la protection du public.C’est, professeure en droit à l’Université Laval et codirectrice du Groupe de recherche en droit des services financiers qui assure l’organisation de l'événement en collaboration avec son collègue« Les avocats qui travaillent pour des institutions financières ou qui ont comme clients des institutions financières doivent être alertés sur ces enjeux-là », confie-t-elle à Droit-inc.Parmi les sujets qui seront évoqués, figure le volet international.« C'est vraiment une lutte qui a des ramifications à l'international. Je dirais même que c’est le point de départ du cadre pour lutter contre le blanchiment d'argent, il est donc essentiel de s'intéresser aux principes internationaux mis en place ».Et qu’en est-il du Canada ? L’idée sera de comprendre comment on intègre les principes de droit international et comment cela se traduit dans les obligations pour les institutions financières canadiennes.Mais ce n’est pas tout. L’objectif de ce colloque consiste également à apporter des pistes de réflexions et des pistes de solutions.L'impact des nouvelles technologies dans la culture du blanchiment d'argent fait notamment partie des sujets qui seront évoqués.Cela amènera notamment à se questionner sur l'effet de la crypto-monnaie et des nouveaux modes de paiement.« L’arnaque à la crypto-monnaie, c’est un incontournable quand on parle de nouvelles technologies de fraude et de protection du public », souligne Cinthia Duclos.L’objectif sera donc de comprendre ce qu'on peut faire pour prévenir ces arnaques-là. Quel système de régulation peut-on mettre en place au niveau des crypto-actifs ?À cette occasion,, directrice principale Données, transformation numérique et innovation, au sein de l’Autorité des marchés financiers, prendra la parole.Autre sujet tendance du moment: la fraude du président. Un phénomène qui interpelle tout particulièrement la professeure en droit. Cela arrive lorsqu’une entreprise est victime de fraudeurs qui se font passer pour le président de l'entreprise et qui font faire des mouvements de fonds.Bien évidemment, l’intelligence artificielle fera partie des thématiques abordées. « Ce qu'on veut comprendre, c’est comment ces nouveaux outils peuvent avoir un impact pour le public ».Cinthia Duclos souligne que ce colloque est ouvert gratuitement à tous les étudiants. Les étudiants hors Université Laval sont invités à envoyer un courriel à l’adresse evenements à fd.ulaval.ca À la fin du colloque, le jugeva animer une période de discussions et de questions. Tous les participants seront également conviés à un cocktail. Une belle occasion de rencontrer des personnalités du secteur.Pour vous inscrire à la formation, rendez-vous ici