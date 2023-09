Nima Shareghi. Source: LinkedIn

, bachelier en droit de l’Université Laval et étudiant en droit au sein du cabinet Norton Rose Fulbright, vient d’obtenir le prix Rosalie-Silberman-Abella de la Société royale du Canada.Ce prix vise à récompenser une étudiante ou un étudiant susceptible d'exercer une influence positive sur l'équité et la justice sociale au Canada ou dans le monde.« Je vois vraiment ce prix comme un signe de confiance de ma faculté parce que c'est eux qui m'ont recommandé pour cet honneur et je suis rempli de gratitude envers eux », confie le jeune étudiant à Droit-inc.« Ça m'encourage vraiment à poursuivre l'étude et la pratique du droit avec cet idéal que j'ai toujours eu d'apporter du bien à la société ».Il faut dire que le futur avocat est particulièrement engagé côté vie associative. Il a notamment été président de l'Association des étudiants et étudiantes en droit de 1ᵉʳ cycle.Cette association a pour but de promouvoir, de protéger et de développer, les intérêts intellectuels, professionnels, culturels et sociaux de ses quelque 1500 membres.Sa passion pour le droit est venue très jeune. Toute son adolescence, Nima Shareghi est fasciné par les films et séries mettant en scène des avocats plaideurs.Mais c’est surtout sa curiosité pour la philosophie, la politique et l’histoire qui l’ont convaincu d’opter pour les études de droit.« Je vois le métier d’avocat comme un métier noble qui est nécessaire et qui fait avancer notre société ».Chez Norton Rose Fulbright, Nima Shareghi développe, au fur et à mesure, un attrait bien prononcé pour certains domaines de pratique.Et le moins que l’on puisse dire est que le litige est un réel coup de cœur. « Ce que j'aime vraiment avec le litige, c’est qu'à chaque fois que je travaille sur un dossier, je fais de la recherche, je suis en train d'apprendre ».Si ses missions diffèrent d’un mandat à un autre, le futur avocat a notamment l’opportunité de rédiger des notes de service et des notes de recherche.« Parfois, je m'imagine en train de plaider les arguments que je trouve dans un dossier comme les grands avocats que je voyais dans les séries plus jeune. »Mais surtout, chez Norton Rose, Nima Shareghi a l’opportunité de travailler aux côtés de nombreux associés qui font office de mentors. C’est notamment le cas de« Durant l’été, il a vraiment été mon mentor. Il m'a montré plusieurs facettes dans un dossier en litige. »Assurément, l’associé fait figure de modèle aux yeux du jeune étudiant. Dans le futur, Nima Shareghi aimerait s’engager, au même titre que Michel Bélanger-Roy, dans des dossiers pro bono.« Mon engagement dans la vie étudiante, c'est, en toute franchise, ce que j'aimais le plus à travers mon baccalauréat. C'est une des choses qui m'a vraiment rendu heureux. C'est sûr et certain que quand je serai avocat, je poursuivrai cette tendance-là », assure-t-il.