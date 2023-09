Henri Richard

Le gouvernement du Québec a désigné le nouveau juge en chef de la Cour du Québec.succède àà ce poste. Le nouveau juge en chef deviendra aussi le président du Conseil de la magistrature du Québec.Le juge Richard siège à la Chambre civile de la Cour du Québec depuis 2006, dans le district de Montréal.Henri Richard a été nommé juge en chef adjoint à la Chambre civile de la Cour du Québec en 2017. Il présidait les comités de sélection pour les personnes aptes à devenir juges à la Chambre civile de la Cour du Québec. Il appuyait également la juge en chef Lucie Rondeau pour toutes questions en matière civile.En juillet 2019, le juge Richard avait démissionné de ce poste, après un désaccord portant sur un concours de sélection des candidatures à la fonction de juge. Il disait alors ne plus avoir confiance dans le processus de sélection des juges.Le nouveau juge en chef entrera en fonction le 26 octobre. Lucie Rondeau achèvera à cette date son mandat de sept ans non renouvelable, alors qu’elle et, le ministre de la Justice, ont affiché leurs différends à propos de la création d’un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelle et conjugale, de l’organisation du travail des juges et du bilinguisme des magistrats.La nomination du juge Henri Richard a suivi un processus initié par un comité consultatif qui a rencontré les différents candidats, puis qui a remis son rapport d'appréciation au ministre de la Justice.Simon Jolin-Barrette a choisi les membres du comité consultatif, à savoir: Me, la directrice générale du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de la Montérégie, Me, le sous-ministre de la Justice, Me, l’ex-directrice des poursuites criminelles et pénales, et Me, l’ex-président de la Commission des services juridiques.Barreau 1985, le juge Henri Richard détient un baccalauréat et une maîtrise en droit de l’Université de Montréal.La nomination du juge en chef de la cour du Québec est salué par la bâtonnière du Québec.« Le Barreau du Québec se réjouit de cette nomination, et adresse ses félicitations au nouveau juge en chef du Québec. L'honorable Henri Richard peut être assuré de notre collaboration assidue aux enjeux d'administration de la justice », déclare Me Catherine Claveau, la bâtonnière du Québec, par communiqué. Tant pour contribuer à assurer une justice de qualité et accessible que pour défendre la primauté du droit, le Barreau sera présent et travaillera à préserver ce pilier de notre démocratie, dans l'intérêt de la population québécoise. »