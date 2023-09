Mes Joey Zukran et Bernard Levy-Soussan. Sources: LPC Avocats et LinkedIn

La demande d’action collective a été intentée le 28 septembre en Cour supérieure contre KIA CANADA INC. et HYUNDAI AUTO CANADA CORP. par une cliente nomméeCette demande a été faite à la suite d'un rappel de sécurité concernant 3,3 millions de véhicules et 603 167 véhicules au Canada.Le 28 mars 2011, la requérante a acheté une Kia Sorento 2011 flambant neuve chez Kia St-Constant pour 26 631,11 $. Au moment de son achat, la requérante a eu l'impression qu'elle achetait un véhicule exempt de tout défaut de fabrication.Sa Kia Sorento avait toutefois un grave défaut de sécurité. En effet, le 27 septembre 2023, de nombreux médias canadiens et américains ont commencé à parler d’un rappel massif des véhicules Kia Sorento.Les constructeurs automobiles ont affirmé que des fuites internes de liquide de frein pourraient provoquer un court-circuit électrique susceptible d'entraîner un incendie.La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déclaré que les propriétaires devraient suivre les conseils des constructeurs automobiles et garer leurs véhicules à l'extérieurjusqu'à ce que les réparations soient effectuées.De son côté, Hyundai a déclaré avoir reçu des rapports sur 21 incendies et 21 autres incidents thermiques depuis 2017 liés au rappel tandis que Kia a signalé au moins 10 incendies et incidents de fusion confirmés.Aucun des deux constructeurs automobiles n'a fait état d'accidents, de blessures ou de décès liés à ces rappels, a déclaré la NHTSA.L'action en justice allègue entre autres que les réparations ne seront pas effectuées avant plusieurs mois, ce qui constitue une violation de la Loi sur la protection du consommateur.Le requérant réclame donc à KIA CANADA INC. et HYUNDAI AUTO CANADA CORP. de payer à chaque membre du recours 5000 $ en dommages-intérêts punitifs ainsi que des dommages-intérêts compensatoires d’un montant encore à déterminer.Les avocats représentant Georgeta et les membres du groupe sont Mesdu cabinet LPC Avocats etde TICKET911.CALes membres du groupe sont:« Toutes les personnes qui ont acheté et/ou loué un ou plusieurs des véhicules Hyundai ou Kia rappelés respectivement sous le numéro de rappel 2023-527 ou 2023-529 de Transport Canada en raison d'un défaut dans les freins qui pourrait causer un court-circuit ».