Dans le cadre de son partenariat avec la CCI Française au Canada, le bureau de Fasken basé à Montréal était le lieu de rendez-vous d'une délégation de dignitaires et représentants d'entreprises français pour une mission de l'AMIF.Le cabinet a organisé la neuvième édition de Blakes Top Chefs! Quatre chefs montréalais ont ainsi mené un voyage culinaire autour du monde pour les clients de Blakes.Le 18 septembre dernier, les associées en immigration canadienneetdu cabinet BCF ont pu s'entretenir avecdans le cadre de la Conférence annuelle du Canadian Employee Relocation Council à Vancouver.Le cabinet a été le partenaire de la 8ᵉ édition du Grand Batimatech qui rassemble plus de 650 professionnels de la construction, de l’immobilier, des technologies et du développement durable.L’associé en droit municipal et en expropriationétait sur place pour introduire la conférence de, président immobilier chez CARBONLEO, qui traitait de la face cachée de l'ESG, un sujet d’actualité.