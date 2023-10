Me Charlotte Côté. Source: LinkedIn

Merejoint Bélanger Sauvé au sein du groupe droit du travail et de l'emploi.Avant de rejoindre le cabinet, elle œuvrait comme conseillère juridique en droit du travail auprès du Conseil du patronat du Québec.Dans le cadre de son mandat, Me Charlotte Côté a porté conseil aux parties prenantes concernant différentes questions relatives au droit de l’emploi, aux relations de travail et à la santé et sécurité au travail.Elle a rédigé des argumentaires en vue de défendre les membres devant diverses instances, tels que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, le Tribunal administratif du travail et des cabinets des gouvernements provincial et fédéral.Me Charlotte Côté a également eu une expérience précédente en tant qu’avocate en droit du travail au sein du cabinet Loranger Marcoux.Elle détient une maîtrise et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.