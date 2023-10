Me Gilles de Saint-Exupéry. Source: Magistrum

Le 6 décembre prochain de 8h45 à 12h, Medonnera en ligne, dans le cadre des formations organisées par l’équipe de Magistrum , une formation intitulée : Droit et technologies : de la signature électronique à l’intelligence artificielle, survol de l’impact des TIs sur notre pratique juridique.Cette formation de 3 heures reconnue par la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec a pour objectif de voir comment les technologies ont influencé les règles de preuve, modifié les processus juridiques et créé de nouveaux domaines juridiques.Me Gilles de Saint-Exupéry, cofondateur de la plateforme technologique Lexstart et du cabinet d’avocats éponyme, veut à travers cette formation « sensibiliser la communauté juridique et survoler les enjeux relatifs aux droits et aux nouvelles technologies ».Et pour cause, les nouvelles technologies ont posé de nombreux défis, notamment en matière de responsabilité civile, de propriété intellectuelle et de protection des données.Tous ces enjeux sont complexes et en constante évolution. Par conséquent, le droit, notre système judiciaire et ses acteurs doivent s’y adapter.« Le but sera de voir quelles sont les adaptations et ce qui se passe concrètement dans la pratique et dans le quotidien des juristes que ce soit dans l'implantation de nouveaux outils ou dans les nouvelles méthodes de travail », mentionne Me Gilles de Saint-Exupéry.Bien évidemment, les enjeux autour de l’intelligence artificielle seront également évoqués.L’idée ici sera de voir comment le droit va traiter ces problématiques d'un point de vue de la législation, mais également au niveau de la pratique quotidienne des juristes.Pour vous inscrire à la formation, rendez-vous ici