Rachel Gagnon et Dominique Bernier. Source: UQAM

David Koussens. Source: Université de Sherbrooke

Nassandja Lamoussa Yimou, Foli Fabrice Crédus Ekue et Marziyeh Asghar Poor. Sources: LinkedIn et ULAVAL

Milo Hallak. Source: UOTTAWA

Cette semaine, Droit-Inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Le Sommet sur les violences et le harcèlement à caractère sexuel en culture au Québec a eu lieu le 26 septembre dernier, à l’Agora du Cœur des sciences.Ce sommet a réuni des représentantes de plus de 50 organisations incluant une équipe de recherche de 10 professeures du réseau de l’Université du Québec, dont la doyenne de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAMainsi que la professeure en sciences juridiquesL’événement visait à évaluer la faisabilité de transposer et d’adapter au milieu culturel québécois certaines mesures afin de prévenir et de lutter contre les violences et le harcèlement à caractère sexuel.La Chaire de recherche Droit, religion et laïcité vient d’obtenir un troisième mandat qui lui permettra de poursuivre ses travaux jusqu’en 2028. Le titulaire,, étudiera les laïcités contemporaines et analysera les interactions complexes entre les systèmes juridiques et les systèmes religieux dans les démocraties libérales.« S’inscrivant dans une démarche compréhensive, le programme de la chaire propose d’analyser les diverses déclinaisons du principe de séparation dans la gouvernance politique et juridique au Québec, à la lumière des expériences menées dans les autres démocraties libérales, et principalement en France et en Belgique ».Deux nouveaux étudiants togolais ont reçu une bourse d’admission de 25 000 $ de la Chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs – Chambre des notaires de Québec., étudiant au doctorat en droit, s’intéresse au rapport entre le droit des affaires et les technologies avancées. Il est titulaire d'une licence en droit privé et d'un Master en droit privé fondamental de l'Université de Lomé.est étudiant au doctorat à la Faculté de droit de l’Université Laval. Il a été chargé de travaux dirigés à l’Université de Lomé en plus d’avoir été encadreur à la clinique juridique de l’Institut supérieur de droit et d’interprétariat.Il compte, par l'entremise de sa thèse, apporter encore plus de lumière sur des aspects juridiques liés à la technologie.Aussi, la doctorante en droit,, a reçu la Bourse Paule-Gauthier - Stein Monast d’une valeur de 5000$ pour ses « excellents résultats scolaires » durant son parcours universitaire.L’étudiant en droita tout récemment été nommé lauréat du Prix Rosalie-Silberman-Abella de la Société royale du Canada en reconnaissance de son engagement envers la justice sociale et l’équité.Ce prix d’une valeur de 1 000 $ est décerné chaque année au diplômé de chaque faculté de droit au Canada qui est le plus susceptible d’exercer une influence positive sur l’équité et la justice sociale au Canada ou dans le monde.« La surprise a été immense, car je ne m’attendais pas du tout à recevoir un tel honneur, note-t-il. Je me suis senti surpris, mais surtout profondément honoré d’avoir été nommé lauréat. Ce prix ne fait que renforcer mon dévouement envers les causes qui me tiennent à cœur », dit-il.L’un de ses gestes les plus notables aura été la création, en 2021, de l’Association pour les droits des personnes LGBTQ+ de la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa.Il s’est également impliqué auprès de la Clinique juridique du Mile End, au Centre de justice de proximité Côte-Nord, à la Croix-Rouge canadienne ainsi qu’au Bureau international de l’Université d’Ottawa.