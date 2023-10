Étienne Carey et Noémie Rochette. Source: Lavery

etse joignent au groupe de droit des affaires chez Lavery, à Montréal.Étienne Carey est avocat en droit transactionnel et en droit commercial. Avant de rejoindre Lavery, il a été stagiaire en droit chez LJT Avocats.Au cours de ses études, il s'est impliqué à titre de tuteur au Centre d’entraide à l’étude par les pairs à l’Université de Sherbrooke, plus précisément pour les cours de droit fiscal.Me Carey détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Noémie Rochette se spécialise en fiscalité. Sa pratique porte sur tous les aspects du droit fiscal, notamment la planification fiscale des réorganisations corporatives, la planification successorale et le litige fiscal.Avant de rejoindre Lavery, elle a été stagiaire en droit puis avocate plaidante pour Revenu Québec.Durant ses études, elle a participé au Concours de plaidoirie Juripop 2018-2019.La Barreau 2021 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit fiscal au HEC Montréal.