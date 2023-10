Melissa Azuelos. Source: LinkedIn

Les Prix ZSA du Québec célèbrent tous les conseillers juridiques oeuvrant au sein d’entreprises québécoises. La 10e édition aura lieu le 21 novembre prochain à l’Omni Mont-Royal. La soirée animée par l’avocat Joey Hanna mettra en vedette plusieurs figures connues du milieu juridique dont l’excellence lors de la dernière année sera reconnue.

est pour la 1ʳᵉ fois nominée aux prix ZSA. Elle est vice-présidente des affaires juridiques chez Dialogue Health Technologies Inc. Cette année, elle est nommée dans la catégorie Conseiller juridique d’avenir.Avant de rejoindre Dialogue, Me Azuelos a travaillé comme avocate chez Borden Ladner Gervais, comme conseillère juridique chez CAE puis comme vice-présidente aux affaires juridiques chez Lightspeed HQ.Elle détient un baccalauréat en microbiologie et immunologie avec une mineure en développement international de l’Université McGill. Elle a aussi un baccalauréat en droit de l’Université Laval et une maîtrise en droit des affaires de l’Université de Montréal.Je me suis joint à Dialogue en mai 2023 pour participer à l’acquisition récente de Dialogue par la Financière Sun Life. Je mène maintenant une équipe juridique et je me compte chanceuse d’en faire partie.Lorsque j’étais en pratique privée, j’ai fait un détachement chez BCE et j’ai pu participer à des transactions au sein de l’entreprise. Pour moi, ce fut révélateur et ce fut une superbe expérience. J’ai eu la chance de voir les rouages d’une transaction à l’intérieur d’une grande entreprise et j’ai adoré ça.J’étais très heureuse et surprise. C’est tout un honneur. Les finalistes qui sont dans ma catégorie sont très impressionnants. Je suis vraiment fière de pouvoir être à leurs côtés.Je pense que c’est prometteur pour moi. Quand je regarde les autres finalistes, on est plus ou moins dans les mêmes années de barreau. Ce sont vraiment des gens qui ont de très belles carrières. Je suis honorée d’en faire partie.C’est une très bonne question. En tant que professionnel, on se dédie à notre travail et on cherche à être compétent pour nos clients. J’espère que c’est pour cette raison que j’ai été nominée.J’ai l’intention d’y être. J’attends un enfant le 6 décembre. S’il se présente plus tôt, je n’y serai pas, mais en principe, j'aimerais beaucoup y aller!Non, j’y suis déjà allée lorsque j’étais une plus jeune avocate afin d’encouragerqui se trouvait dans la même catégorie que moi aujourd’hui. Il travaillait chez Bell.Il n’y a pas beaucoup de prix qui existent pour les avocats à l’interne. Les prix ZSA récompensent les avocats qui travaillent dans l’ombre. C’est une très belle reconnaissance et nous sommes chanceux de pouvoir remporter l’un de ces prix.