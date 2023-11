Source: Archives

Les candidatures pour le Programme des auxiliaires juridiques 2025-2026 de la Cour suprême du Canada sont maintenant acceptées.« Nos auxiliaires juridiques apprennent à rédiger et à présenter des arguments plus convaincants. Ils nouent également des amitiés et des liens qui durent toute une vie », affirme la Cour suprême sur LinkedIn.Cet appel de candidatures est ouvert pour un maximum de 27 postes d’auxiliaire juridique auprès des neuf juges de la Cour suprême du Canada. « Un bassin de personnes qualifiées pourrait être établi et pourrait être utilisé pour doter des postes identiques ou semblables ».Le lieu de travail est à la Cour suprême du Canada, à Ottawa. La période d’emploi à titre d’auxiliaire juridique débute en août 2025.Les nominations durent généralement un an, mais les personnes qui se qualifient pourraient être nommées pour une période d’un an ou de deux ans.Le salaire annuel actuel est 75 516 $.Les tâches vont comme suit: « Sous la direction d’un ou d’une juge, l’auxiliaire juridique fait des recherches sur des points de droit, rédige des mémoires sur des questions juridiques et, d’une manière générale, assiste le ou la juge dans les travaux de la Cour ».Ce poste exige quelqu’un « qui fait preuve d’initiative » et qui a la capacité et la volonté de travailler occasionnellement de longues heures tout en respectant des échéances serrées et concurrentes.