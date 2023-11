Josée Dubreuil, Lida Sara Nouraie, Isabelle Desmarais, Manon Lapointe et Eric MacDonald. Source: Barreau Laurentides-Lanaudière, The Nouraie Group, UOttawa et LinkedIn

Le ministre de la Justice du Québec,, annonce la nomination de cinq juges à la Cour du Québec.est nommée juge à la Cour du Québec à la Chambre de la jeunesse à Saint-Jérôme. Admise au Barreau en 1997, elle a débuté sa carrière en pratique privée.Depuis 2008, elle travaillait au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales à titre de procureure et depuis 2014, à titre de procureure en chef adjointe.Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.est nommée juge à la Cour du Québec à la Chambre de la jeunesse à Saint-Jérôme. Admise au Barreau en 1996, elle a commencé sa carrière en pratique privée.Depuis 2007, elle exerçait sa profession seule à son compte à Saint-Eustache. Elle était avocate en protection de la jeunesse.Josée Dubreuil est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.est nommée juge à la Cour du Québec à la Chambre de la jeunesse à Saint-Jérôme. Elle a été admise au Barreau en 2006 et est détentrice d’un baccalauréat en droit et d’un certificat en droit social et du travail de l’Université du Québec à Montréal.Elle travaillait au sein du cabinet Joncas, Roy, Nouraie, Massicotte et pratiquait majoritairement en droit pénal et criminel. Elle a également été présidente de l'Association des avocats de la défense de Montréal (AADM) entre 2019 et 2021.« C'est avec un immense plaisir que je vous annonce que ma conjointe et associée, Lida Sara Nouraie, a été nommée juge à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Une femme extraordinaire qui nous manquera au sein des avocats de la défense. Félicitations, Madame la juge », a partagé sur LinkedIn l’avocatest nommée juge à la Cour du Québec à la Chambre criminelle et pénale à Gatineau. Elle a été admise au Barreau en 1991 et est détentrice d'une licence en droit de l'Université d'Ottawa ainsi qu’un DEA de l’Université Paris I - Sorbonne.Depuis 2006, elle exerçait sa profession au sein du Service des poursuites pénales du Canada.Elle a été professeure à temps partiel à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa où elle a enseigné le droit pénal et le droit des peines. Elle a aussi agi comme superviseure du Concours de plaidoirie Guérin-Sopinka de 2001 à 2014. Elle est récipiendaire de l’Ordre du mérite de la Section (2013) et a siégé au Conseil de la Section en 2021-2022.est nommé juge à la Cour du Québec à la Chambre criminelle et pénale à Gatineau. Admis au Barreau en 1989, il détient une licence en droit de l’Université d’Ottawa. Il a débuté sa carrière au sein du Bureau d’aide juridique de Montréal.Depuis 2005, il a occupé plusieurs fonctions au sein de la Cour pénale internationale.