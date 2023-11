Conférence des barreaux des grandes villes du monde 2023. Source: Barreau de Montréal

Après trois ans d’interruption en raison de la pandémie, le Barreau de Montréal a récemment été l’hôte de la Conférence des barreaux des grandes villes du monde.Un total de 25 représentants provenant notamment de grandes villes d’Europe et des États-Unis s’est réuni. Pendant plus de trois jours, ils ont participé à une dizaine d’activités portant sur la justice au Québec et à l’international.Le système de justice post-pandémie, l’indépendance judiciaire, les modes alternatifs de différends, la santé mentale et les enjeux technologiques ont notamment suscité de vifs échanges.« Les échanges et les réflexions entre les participants ont été fructueux et pertinents. Je suis convaincu qu’ils repartent avec des relations bonifiées et de nouvelles pistes de réflexion afin de faire évoluer la justice dans leurs villes respectives », mentionne le bâtonnier de Montréal, Me