Me Mary-Jeanne Phelan. Source: LinkedIn

Mea rejoint Blakes à Montréal le 10 octobre dernier, comme associée au sein du groupe Services Financiers. Un changement important dans la carrière de l’avocate reconnue dans les secteurs bancaire et financier, puisqu’elle travaillait depuis mai 2001 chez McCarthy Tétrault.À Montréal, l’équipe Services Financiers compte ainsi aujourd’hui 13 professionnels, à savoir quatre associés et neuf sociétaires. Dans un communiqué, le cabinet rappelle qu’il s’agit de la troisième « associée de premier plan » à se joindre au bureau montréalais en l’espace de six mois, après Meau sein du groupe Infrastructure, et Meau sein du groupe Litige.Blakes précise que Me Phelan, Barreau 2000, représente tant des emprunteurs que des banques et des institutions financières dans le cadre d’opérations canadiennes et transfrontalières touchant divers secteurs d’activités…« …Qu’il s’agisse du financement d’acquisitions dans les secteurs de la fabrication, de l’agroalimentaire, des services financiers et de sécurité, du transport, de l’aérospatiale, des médias et de la technologie ou encore du financement de projets dans les secteurs des mines, des pâtes et papiers, de l’énergie et des soins de santé ».Après plus de vingt ans au sein d’un même cabinet, comment savoir si oui ou non, on devrait en rejoindre un autre? Droit-inc s’est entretenu avec Me Phelan, qui est par ailleurs Fellow de l’American College of Commercial Finance Lawyers.C’est Blakes qui m’a approchée. Ils cherchaient quelqu’un de mon niveau, avec une expérience approfondie dans le domaine des services financiers. C’est vrai que j’avais passé vingt ans chez McCarthy, j’y étais très heureuse, alors pourquoi est-ce que j’aurais fait le saut? Je ne serais pas partie pour n’importe quel bureau.C’était le moment pour un changement, je viens d’avoir 50 ans. L’occasion s’est présentée et j’ai considéré leur proposition. Je me suis dit, « est-ce qu’en bout de ligne, je vais regretter ma décision, si je ne prends pas cette opportunité? » La réponse était oui, donc j’ai décidé de faire le saut. Mais c’était après beaucoup de réflexion.Je vais continuer d’agir dans tous les domaines pour lesquels on me connaît comme les opérations de financement par emprunt, le financement structuré, la titrisation, le financement garanti par des actifs, le financement d’équipement, la restructuration, la prise de sûretés, les produits dérivés et les financements de projets.J’espère aussi développer d’autres aspects de ma pratique et me prévaloir de l’approche intégrée de Blakes à l’égard du travail client. C’est tout un défi qui m’attend, et l’occasion de passer les quinze prochaines années avant la retraite dans un autre endroit. Je suis vraiment ravie d’être ici et l’équipe des Services Financiers est très forte et très reconnue à Montréal.Ça signifie que l’on met vraiment l’emphase sur la collaboration et le travail en équipe. On fait vraiment un travail de collaboration pour le client, nous voulons la meilleure expérience pour lui.C’est pareil, mais il y aura peut-être plus d’emphase sur le financement structuré et le financement de projets, ça va dépendre des besoins des clients et de comment la pratique va évoluer. Sinon, je m’attends à faire ce que je faisais au niveau du type de mandats.Absolument! Tout le monde est très chaleureux, je me sens très accueillie et je suis vraiment choyée.Personnellement, j’espère être en mesure d’être un atout au sein d’une équipe déjà forte chez Blakes. De continuer l’effort et d’amener le tout encore plus loin !