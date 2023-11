Martin Cossette. Source: LinkedIn

Les Prix ZSA du Québec célèbrent tous les conseillers juridiques œuvrant au sein d’entreprises québécoises. La 10ᵉ édition aura lieu le 21 novembre prochain à l’Omni Mont-Royal. La soirée animée par l’avocat Joey Hanna mettra en vedette plusieurs figures connues du milieu juridique dont l’excellence lors de la dernière année sera reconnue.

est pour la deuxième fois finaliste des prix ZSA. Il est premier vice-président, stratégie de l’entreprise et secrétaire corporatif pour Bell et BCE Inc. Cette année, il est nommé dans la catégorie Excellence en affaires.Avant de rejoindre BCE, Martin Cossette a été avocat en droit des affaires chez Fasken Martineau. Après quelques années, il a choisi de quitter le cabinet pour continuer sa pratique comme avocat en entreprise chez BCE/Bell. Il a par la suite évolué vers un rôle de direction en 2011.Depuis avril 2022, il a fait le saut en dehors du domaine juridique et est maintenant en charge de la stratégie de BCE et de son groupe d’entreprises.Me Cossette est titulaire de diplômes en droit de l'Université de Montréal et de la Osgoode Hall Law School, d'un MBA de la John Molson Business School en plus d’être membre du conseil d'administration de Grandé Studios.En 2009, il a été reconnu par le magazine Lexpert comme l'un des 40 meilleurs avocats de moins de 40 ans au Canada.J’ai rejoint BCE il y a un peu plus de 20 ans comme avocat. Au fil des années, j’ai progressé au sein de l’entreprise en devenant entre autres conseiller juridique principal en fusions et acquisitions, vice-président du service juridique puis secrétaire corporatif. Depuis 2023, je suis le premier vice-président, stratégie de l’entreprise et secrétaire corporatif pour Bell et BCE.Je voulais me rapprocher de la prise de décision. En travaillant en entreprise, j’étais plus proche des décideurs, ce que je ne retrouvais pas nécessairement dans la pratique privée.J’étais très heureux et honoré. C’est la deuxième fois que je suis nominé aux prix ZSA. À l’époque, j’avais été sélectionné dans la catégorie Transaction de l’année. Je suis très fier de faire partie des gens qui sont nommés dans la même catégorie que moi.Non, parce que je ne pratique plus vraiment le droit chez BCE. C’est donc le seul prix qui peut s’appliquer à moi. Je dois quand même avouer que j’ai été surpris d’être nommé par mes pairs avocats alors que je ne pratique presque plus le droit.Probablement à cause de ma transition de poste chez BCE. Je suis passé d’un rôle juridique à un rôle plus financier. Ce n’est pas une opportunité qui est donnée à tous les avocats et je suis honoré de pouvoir le faire.Je ne pense pas. Je crois plutôt que c’est une belle reconnaissance, non seulement pour moi, mais aussi pour mes collègues qui m’ont suivi tout au long de ma carrière chez BCE.Absolument!Ça fait du bien de recevoir une reconnaissance de ses pairs. Souvent, on reçoit des félicitations de nos collègues ou de nos patrons. C’est plaisant de voir que d’autres avocats reconnaissent le fruit de ton travail.