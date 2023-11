Me Marie-Pier Lavoie. Source: LinkedIn

Merejoint le cabinet Bernard & Brassard au sein de l’équipe litige.L’avocate est décrite par le cabinet comme étant « une véritable championne de l'organisation ».« On dit déjà beaucoup de choses positives sur elle : elle est travailleuse et déterminée, prête à tout donner pour exceller dans son métier ».Avant de rejoindre Bernard & Brassard, la recrue a été stagiaire pour Services Juridiques Inter Rives.Durant ses études, Me Marie-Pier Lavoie a également été la capitaine de l'équipe de tennis de l'université Sherbrooke - Vert & Or.Elle est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke.