« Le cabinet qui a de la gueule », clame haut et fort une publicité affichée sur le pont Jacques-Cartier où l’on voit, l’un des associés de la firme Bernard & Brassard, chevauchant un ours rugissant.Alors, qu’est-ce qui explique un si gros coup marketing?« Malgré le fait que le cabinet existe depuis plus de 50 ans et qu’on soit bien connu sur la Rive-Sud, on réalise que nous le sommes moins à l’extérieur de la région et particulièrement, chez les jeunes de la relève. Il fallait se faire remarquer », confie l’associéLe cabinet spécialisé en droit des affaires s’est donné pour mission d’attirer les jeunes avocats vers la Rive-Sud. Pour Pierre-Marc Mallette, le moment est particulièrement opportun.« Dans un milieu particulièrement conservateur, axé presque exclusivement sur la haute performance, continue Me Mallette, nous avions envie de dire que nous sommes un cabinet vraiment différent. Chez Bernard & Brassard, nous mettons l’accent sur le plaisir, l’équilibre de vie et l’harmonie sans faire de compromis sur la qualité du travail et des embauches, ainsi que sur la solidité de l’accompagnement auprès des jeunes. »En effet, grâce aux travaux sur l’ensemble de l’île de Montréal et l’inauguration du REM, il semblerait qu’il y ait de plus en plus alternatives aux grands cabinets de la métropole québécoise.La Rive-Sud serait-elle devenue le secret le mieux gardé de l’univers juridique québécois ? « Nous sentons qu’il y a un bon timing en ce moment, poursuit Pierre-Marc Mallette, avec les travaux dans le tunnel et sur l’ensemble de l’île de Montréal, avec l’inauguration du REM aussi, pour dire qu’il y a des alternatives aux grands cabinets de Montréal. »Et préparez-vous à une nouvelle exécution spectaculaire au printemps prochain. Toujours sur le pont Jacques-Cartier. Avec un autre animal ?« Tout ce que je peux dire, glisse Pierre-Marc Mallette en souriant, c’est qu’on veut que tout le monde sache qu’on adore la faune du Québec. »