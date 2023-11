Hosanna Galea, Nina Fu Tomas-Thériault , Azure Dumas Pilonn et Alicia Howse. Source: CQDE

Le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) accueille dans son équipe quatre nouvelles stagiaires.« Nous nous réjouissons d’avance de pouvoir continuer l’hiver 2023 avec Nina et Alicia! Aux côtés d’Hosanna et d’Azure, elles auront le plaisir d’informer les citoyen·nes des outils juridiques à leur disposition pour protéger l’environnement et de contribuer au développement d’une jurisprudence progressiste », mentionne le CQDE.étudie présentement en droit à l’Université de McGill. Elle détient également un baccalauréat en sciences de l’environnement de l’Université d’Ottawa.« Entamer un stage à la clinique juridique du CQDE est l’opportunité parfaite pour moi d’en apprendre plus sur le sujet même qui m’a porté à étudier le droit: le droit de l’environnement. J’ai bien hâte de combler le fossé entre mes connaissances antérieures en sciences de l’environnement et les informations juridiques en contextes pratiques! », dit-elle.Avant de rejoindre le CQDE, Alicia Howse a travaillé comme assistante du directeur général de la South Nation Conservation.étudie également en droit à l’Université McGill. Elle se dit heureuse de pouvoir rejoindre le CQDE comme stagiaire.« L’environnement étant au centre de mes intérêts depuis le secondaire, un stage en droit de l’environnement dans le cadre de mes études était au centre de mes priorités! Au sein de l’équipe du CQDE, j’aurai l’opportunité d’approfondir mes connaissances tout en ayant un impact positif et concret sur l’environnement au Québec », pointe-t-elle.Avant de rejoindre le CQDE, elle a travaillé comme assistante de projet chez Juripop, chargée de cas à la Clinique d’information juridique à McGill et agente d’information juridique pour le YMCA des femmes de Montréal.Elle a aussi été étudiante en droit chez Lapointe Legal et stagiaire pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).étudie en droit à l’Université de McGill. Elle détient également un baccalauréat spécialisé en philosophie, genre, sexualité, études féministes et justice sociale de la même université.« C’est un honneur pour moi de travailler avec le CQDE cette année, en collaborant à une série de projets consacrés à la justice environnementale. Rejoindre cette équipe enthousiaste et créative est un rêve devenu réalité, et je suis heureuse d’avoir un impact significatif en accord avec la mission du CQDE! », mentionne-t-elle.Avant de rejoindre le CQDE, elle a travaillé comme assistante de recherche à l’Université McGill, coordinatrice de marketing et de la sensibilisation à l'environnement chez GoGo Quinoa et comme étudiante en droit chez HedgeLegal.est étudiante en droit à l’Université de Montréal.« Un.e citoyen.ne à la fois curieux.se et critique de son environnement immédiat participe à l’harmonisation des relations entre les humains et la Nature. En ce sens, le CQDE constitue ainsi une excellente opportunité de sensibiliser la communauté montréalaise aux enjeux environnementaux par le biais d’une vulgarisation humaine et mise à jour de l’état du droit et des politiques publiques en matière d’environnement », soutient-elle.Avant de rejoindre le CQDE, elle a été greffière-audiencière au Ministère de la Justice du Québec.