Larry Landry a été nommé juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick jeudi. Source: Radio-Canada / Serge Bouchard

Le gouvernement fédéral a nommé, un francophone du nord du Nouveau-Brunswick, au poste de juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi de la province jeudi.Il est la toute première personne à occuper ce poste créé il y a deux ans. Ce poste était resté vacant jusqu’à maintenant.Larry Landry était juge à la Cour du Banc du Roi avant d’être nommé juge en chef adjoint. Parmi ses nouvelles responsabilités, il devra notamment veiller au bon fonctionnement de la cour familiale partout dans la province, remplacer la juge en chef quand elle ne sera pas disponible et participer aux travaux du Conseil canadien de la magistrature.« C’est un défi important », estime ce natif du Restigouche. Il devra notamment faire face à la pénurie de personnel dans le système judiciaire. Le mois dernier, Ottawa a nommé deux juges à la Cour du Banc du Roi, mais il reste encore un poste à pourvoir.« On doit s’adapter à ces nouveaux défis », croit M. Landry.Pour lui, cette nomination est « une fierté personnelle, pour ma famille, pour mon village de Balmoral, pour les écoles que j’ai fréquentées et aussi pour le petit cabinet d’avocats fondé par les frères McIntyre, d’où sont maintenant issus quatre juges ».Le juge Landry va continuer à siéger la majorité du temps à partir de Campbellton. Il croit que le fait d'avoir fait toute sa carrière dans le nord de la province lui donne « une sensibilité particulière à ce qui se passe ici ». « Bien sûr, je suis le juge en chef adjoint pour l’ensemble de la province, mais c’est des sensibilités qui peuvent être en sorte que je comprends toutes les régions de la province », conclut-il.