Me Marjolaine Condrain-Morel. Source: Éducaloi

Connaître son public: il s’agit de la personne ou le groupe de personnes avec qui vous voulez communiquer.

Définir les objectifs: ce sont les raisons pour lesquelles vous communiquez avec votre public cible.

Choisir et structurer l’information qu’on veut transmettre: il faut donner toute l’information dont votre public cible a besoin et seulement cette information.

Utiliser un langage clair : cela consiste à utiliser le style de la conversation, mais sans les défauts de la langue parlée.

Soigner la présentation: le design graphique (mise en page et éléments visuels) doit faciliter la lecture et donner vie à l’information et à la structure.

Consulter et tester: pour que votre communication soit véritablement claire, vous devez idéalement consulter votre public cible et tester votre outil.

Pour tout professionnel du droit, la communication est un élément essentiel. Et pourtant, bon nombre d’avocats ne réalisent pas qu’il y a un véritable défi en la matière, confie Meà Droit-inc.À la fois avocate et vulgarisatrice juridique chez Educaloi, elle constate depuis de nombreuses années les lacunes des professionnels du droit en matière de communication.Me Condrain-Morel rappelle qu’il ne s’agit pas d’une science exacte. Il est donc nécessaire de s’essayer un maximum dans sa pratique, pour parvenir à mieux se faire comprendre par son public.L’avocate conseille à ses confrères et consoeurs de choisir l'information à transmettre. Souvent, trop d'informations vont être données aux clients.« Si on leur donne beaucoup d'informations, cognitivement, ça demande beaucoup d'énergie pour la personne qui nous écoute ou nous lit ».Il est également essentiel de se questionner. Qu'est-ce que je veux obtenir? Quel est mon objectif de communication?Est-ce que je veux donner le choix à mon client entre deux procédures judiciaires? Est-ce que je veux donner le choix pour une offre reçue de la partie adverse?Pour l’avocate, il faut prendre conscience que le droit utilise non seulement des mots complexes, mais aussi des mots qui peuvent avoir des significations différentes pour le commun des mortels.« L’exemple de la prescription revient souvent. Pour les gens, c'est le papier du médecin ».Finalement, les professionnels du droit sont touchés par la malédiction du savoir, souligne Me Condrain-Morel.« La malédiction du savoir, c'est qu'une fois qu'on sait quelque chose, c'est très difficile de se remettre dans la position où on était avant de savoir ces choses-là. Il faut se remettre dans cette position-là pour qu'on puisse aider nos clients à comprendre ».Pour mieux s’adresser à son public, Me Condrain-Morel dévoile six grands principes à mettre en œuvre :