Le 23 novembre dernier,, avocat du groupe immobilier du cabinet Fasken, agissait à titre d'hôte pour un événement de la Fédération des avocates et avocats asiatiques canadiens du Québec.À cette occasion, les participants ont pu visionner le documentaire « But I look like a lawyer! », qui sensibilise le public à l'interculturalité et souligne la complexité des réalités vécues par la communauté juridique pan-asiatique.Le 11ème Gala reconnaissance de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction a récemment eu lieu devant un public de 530 convives.Le cabinet LJT a tenu à souligner l’implication de deux de ses membres, soità titre de Président du conseil d’administration de l’AQMAT etpour la remise du prix « Managers Fournisseurs ».Le Forum stratégique sur la protection des données d’entreprise du cabinet BCF a récemment eu lieu.Parmi les panélistes figuraientd’Indigo etde ESI Technologies.Les professionnels du cabinet,etdu comité de Protection des données et vie privée, ont également animé des ateliers.La PDG du cabinet Lavery,, a donné une conférence dans le cadre de l'événement Femmes leaders organisé par Les Affaires.Cet évènement a permis de réunir tout un éventail de femmes aux ambitions prometteuses pour construire la relève de leaders du Québec.