Mes Élizabeth Girard et Charlie Dudemaine. Source: Facebook

Deux avocats tout récemment assermentés rejoignent des cabinets à Sherbrooke.Merejoint le cabinet Girard Avocats.Elle avait effectué son stage en droit au sein du même cabinet, spécialisé en droit de la famille et en droit civil, sous la supervision de MeMême si elle est inscrite au tableau de l’Ordre depuis quelques jours, Me Élizabeth Girard compte une certaine expérience dans le milieu du droit. En 2016, alors qu'elle est étudiante, elle travaille comme agente de bureau au tribunal administratif du travail de Sherbrooke.L'année suivante, c'est au tribunal administratif du travail de Gatineau qu'elle est engagée à titre de technicienne juridique.Elle rejoint ensuite Girard, Avocats, comme parajuriste, avant d'exercer les mêmes fonctions à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) au CIUSSS de l’Estrie.Me Élizabeth Girard détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.Mearrive chez Gagnon, Rodriguez, Avocats, qui l’avait accueilli pour son stage en droit sous la supervision de MeMe Charlie Dudemaine se spécialise en droit de la famille et en droit de l’immigration.