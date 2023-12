Richard Wagner. Source: Cour suprême du Canada

Dominique Lafleur. Source: Cour canadienne de l′impôt

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.La Faculté de droit a reçu la visite du juge en chef de la Cour suprême du Canada,, le 23 novembre dernier.Il a participé à une discussion avec la doyenneautour de la santé mentale et le bien-être dans le milieu juridique, l’accès à la justice, sa vision pour l’évolution à venir de la profession de juge ainsi que sur son expérience et son parcours juridique. Les étudiants ont également été en mesure de lui poser des questions en fin de rencontre.L’honorable, juge à la Cour canadienne de l’impôt, était récemment de passage à la faculté pour présenter la Cour et son programme d’auxiliaires juridiques aux étudiants inscrits dans le cours de Droit fiscal fondamental.Les étudiants ont ainsi eu la chance d’en apprendre davantage sur la juridiction de la Cour et les différentes tâches qu'accomplissent les auxiliaires juridiques lors de leur passage à la Cour canadienne de l'impôt.Dans un autre ordre d’idées, le professeur adjoint de la Faculté de droit,, a récemment obtenu une subvention de 25 000 $ du Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec pour le « Volet projets d’impact - Promouvoir la recherche ».Cette subvention permettra au professeur Tremblay Potvin de compléter son projet portant sur « La mise en œuvre du droit à l’égalité en milieu de travail: une étude quantitative des décisions juridictionnelles ».La Faculté de droit tient aussi à féliciter les étudiantesetqui ont remporté le championnat canadien de rugby féminin avec le Rouge et Or à domicile contre l’équipe des Vikes de Victoria au début de novembre.C’est par un score de 32 à 13 que l’équipe de l’Université Laval a remporté la finale du Championnat U SPORTS de rugby féminin disputée au Stade TELUS-Université Laval devant 1708 spectateurs et spectatrices.